JAKTES: Politiet går torsdag ut med bilde av denne mannen etter drapet på Bård Lanes (33). Foto: Politiet

Mann siktet for medvirkning til drap på Bård Lanes (33)

TØNSBERG (VG) Politiet setter bilbrannen på Sem i forbindelse med drapet på Bård Lanes (33) i Tønsberg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Politiet mener at det er skjellig grunn til mistanke for medvirkning til drap for en av de tre som var pågrepet for bilbrannen på Sem, opplyser politistasjonssjef i Tønsberg Øystein Holt.

Politiet mener at flere var involvert i drapet. De oppfordrer nå de til å melde seg for politiet.

Mannen som er siktet for medvirkning til fremstilles for varetektsfengsling fredag.

De to andre som har sittet i varetekt etter bilbrannen vil bli løslatt i løpet av torsdagskvelden. Politiet har funnet ut at de befant seg på et annet sted på tidspunktet for drapet og bilbrannen.

Den siktede mannen er også siktet for oppbevaring av narkotika.

Delte bilde

Politiet har også delt et bilde av det de mener kan være drapsmannen.

– Siden vi har siktet en person og sendt ut bilde av bilde av en person til, er det minst to vi mener har vært med på drapshandlingen, sier Holt.

– Han er siktet for medvirkning så vi har mistanke om at den andre personen eller andre personer har løsnet skudd.

ÅSTED: Politiet jobber i området hvor Bård Lanes ble skutt og drept på åpen gate tidligere denne uken. Foto: Per Annar Holm

Politiet har gjort beslag i den utbrente bilen som de nå knytter til drapet.

– Det er blant annet på bakgrunn av beslag at vi knytter de to sakene sammen, sier Holt.

Den siktede mannen ble avhørt i går, men har ikke ville opplyse hvem den andre mannen er.

Tirsdag kveld fulgte Bård Lanes (33) sin venninne til solstudioet før han ble skutt og drept på Kilen i Tønsberg.

Han ringte selv nødetatene klokken 22.15 og fortalte at han muligens var skutt, før han segnet om på bakken noen hundre meter fra solstudioet. Han ble fraktet til Vestfold sykehus, men livet hans stod ikke til å redde.

Knappe tre timer etter skytingen, klokken 00.40, fikk politiet også melding om at en bil stod i brann på Sem like utenfor Tønsberg.

UTBRENT: Kriminalteknikere gjør undersøkelser av den utbrente bilen på Sem utenfor Tønsberg. Foto: Tore Kristiansen, VG

Eieren av bilen, en 31 år gammel mann, ble sammen med to andre menn pågrepet samme natt. De har frem til nå vært i arrest siktet for ildspåsettelse eller medvirkning til dette.

Politiet har frem til nå etterforsket de to sakene som to separate saker.

Har avventet Kripos-undersøkelser

Kripos var raskt på plass i Tønsberg etter skytingen og bilbrannen, og de har bistått lokalt politi med blant annet åstedsundersøkelser på begge åsteder.

– Kripos bistår med kriminalteknikere, åstedsundersøkelser og etter hvert obduksjon. Vi bistår også med brann- og kriminalsøkshund, opplyste Axel Due hos Kripos til VG onsdag.

De henviser torsdag til politiet i Tønsberg for ytterligere kommentarer om bistanden de yter.

forrige





fullskjerm neste BRANT: Knappe tre timer etter at Bård Lanes ble skutt og drept, fikk politiet melding om en bilbrann på Sem utenfor Tønsberg.

Ikke tilfeldig

Bård Lanes var en kjenning av politiet, men ifølge VGs opplysninger er det lenge siden han sist ble domfelt.

I 2013 var han tiltalt for heleri, trusler og vold, men ble frifunnet etter at påtalemyndigheten trakk tiltalen under rettssaken. Han ble imidlertid dømt for brudd på veitrafikklovgivningen og for bruk av mindre mengder narkotika. Før dette, var han dømt for vinningskriminalitet og andre mindre alvorlige narkotikalovbrudd.

Politiet gikk tidlig ut og uttalte at Lanes ikke fremstod som et tilfeldig offer.

– Han tilhørte et kriminelt miljø, selv om det er en stund siden siste dom. Vi baserer ikke den oppfatningen på hvor lenge det er siden siste domfellelse. At han ikke var et tilfeldig offer, mener vi har sammenheng med dette, sier politistasjonssjef Øystein Holt til VG torsdag.