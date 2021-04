VÅRJAKT: Vibeke Elgborn (46) og datteren Christina Elgborn (15) bor på Ullern i Oslo kommune og har, under tvil, reist til Bærum for å shoppe. Foto: Fredrik Solstad

Krysser kommunegrensen for å handle

BÆRUM KOMMUNE (VG) Et kvarters kjøretur fra et nedstengt Oslo kan folk handle fritt.

Etter at Bærum-butikkene åpnet igjen mandag, opplever kjøpesenteret Fornebu S et jevnt tilsig av shoppingsugne Oslo-beboere. Mens Oslo byråd opprettholder nedstengingen av butikker, kunngjorde Bærum kommune fredag at handlesentrene i kommunen kunne åpne igjen etter at Bærum ble flyttet fra det nasjonale tiltaksnivået A til B.

Da VG besøkte Fornebu S tirsdag ettermiddag, var alle vi snakket med lettet over muligheten for å fysisk kunne handle butikker igjen.

På Holzweiler treffer VG Ullern-bosatte Vibeke Elgborn (46) og datteren Christina Elgborn (15). Sistnevnte prøvde å få moren unna å krysse kommunegrensen for å handle, forteller de, men mor besluttet å ta turen.

– Jeg har shoppet på nett til meg selv gjennom pandemien, men barna er mer avhengige av å komme seg i butikker for å prøve, sier Vibeke.

Lovlydige kunder

På jakt etter bukser og T-skjorter, forteller Christina at hun har lånt klær både av sin mor og bror den siste tiden. 15-åringen mener coronasituasjonen har gjort henne til en mer miljøvennlig forbruker:

– Jeg ville nok kjøpt nytt hvis det ikke var pandemi, sier Christina.

Butikkmedarbeider Bettina Hansen (24) hos Holzweiler forteller om jevnt tilsig av kunder etter gjenåpningen i Bærum mandag.

– Det har vært trykk både i går og i dag. Men det er vanskelig å si om det er fordi folk savner å handle etter pandemien eller om det er fordi de uansett trenger nye vårklær, sier hun.

Hansen roser kundene for å være flinke til å følge smittevernreglene.

– Folk har vært flinke til å holde seg til smitteverntiltakene. De er så forsiktige. Jeg har vel knapt sett en kunde uten munnbind som ikke holder avstand i løpet av hele året, forteller hun.

– Derfor tenker jeg at folk ville holdt avstand i Oslo også.

– Du mener at stengingen i hovedstanden er unødvendig?

– Ja, jeg tror egentlig ikke det hadde hatt så mye å si for smittesituasjonen om butikkene åpnet også der.

Marginal omsetning

Senterleder Jim Thorshaug Rengård er lettet over at Fornebu S ligger i en kommune som nå har lettet på tiltakene. Nedstengingen har vært tøff selv om mange av butikkene har hatt åpent «klikk og hent»-muligheten frem til åpning mandag.

– Omsetningen har vært marginal, sier han til VG.

GRUNN TIL Å SMILE: Senterleder Jim Thorshaug Rengård er lettet over at Fornebu S i Bærum nå har åpnet alle butikkene igjen. Foto: Isabel Watson

Totalomsetningen for Fornebu S ligger likevel så langt likt fjoråret, men omsetningen har vært drevet av mat- og serveringsstedene. Rengård presiserer at KLP Eiendom som gårdeier derfor har bidratt med utsettelser og reduksjon av husleien i en periode.

– Situasjonen har vært kritisk for flere av våre leietagere, så å åpne i går var en stor lettelse. Det var utrolig hyggelig å se alle ansatte igjen og stemningen var svært god i gangene på kjøpesenteret. Vi merker at kundene har savnet oss, og vi dem, sier senterleder Rengård.

– Merker dere noe til at Oslo fremdeles holder stengt?

– Etter to dagers drift ser vi at besøket øker, men ikke nevneverdig fra normalen. Kundestrømmen fordeler seg fint gjennom hele dagen. Vi kan ikke vite hvor våre kunder kommer fra, men vi kan kontrollere hvor mange vi har inne på senteret til enhver tid.

PÅMINNING: Kunder på Fornebu S blir jevnlig påminnet smittevernreglene. Foto: Fredrik Solstad

Senterlederen presiserer at fokuset på smittevern er høyt også etter åpningen:

– Vi har live kundetellere og etablert gode rutiner for å kontrollere besøkskapasiteten til senteret. Vi har hatt tett dialog med Bærum kommune og de andre sentrene i kommunen for å samkjøre strenge smitteverntiltak.

Tvillingkontroll

Utenfor Lindex Kids, finner vi en multitaskende tvillingmamma som kombinerer aktivisering med shopping

– Vi bor i Oslo, men tar ofte turen til Fornebu både for handling og andre ting. Det er så rolig her ute og veldig bra tilrettelagt for barn. Vi kan gå fra lekeplass til lekeplass, sier Hege Christine (43) som ikke ønsker etternavnet på trykk i VG.

Hun er i full sving med å feste sikkerhetsutstyr på datteren Olivia (5), som skal teste rulleskoene sine under trygge inneforhold samtidig som mamma handler.

– Er dere her for å kurere shoppingabstinensene?

– For så vidt. Det å alltid handle på nett har jeg gitt litt opp. Det ender alltid med mye bytting. Men jeg tror ikke shoppingopplevelsen er tilbake før munnbindet kan tas av, ler Hege Christine.

–Tvillingene mangler mye nå. De vokser jo hele tiden og trenger sko og klær jevnlig, så vi er her for å finne begge deler.

Den lille datteren med Pippi Langstrømpe-genser er ikke i tvil om hva hun liker best å se etter i butikker:

– Klær! kommer det kontant.

– Hvilken klær liker du best da?

– Kjoler. Blomstrete og rosa, svarer Olivia, mens tvillingbroren Charlie holder seg i bakgrunnen.

– Hva ser dere frem til på handleturen?

– Slush! Jeg vil ha blå og rød, opplyser Olivia.

– Jeg også, sier Charlie.



Risikerer å miste brorens bryllup

Det Bærum-bosatte ekteparet Prithvi Prahbu (30) og Ashwin Joishy (32) har sammen med datteren Aahana Joishy (3) tatt turen til altmuligbutikken Normal for å finne kaldpresset kokosolje. Etter halvannet år i Norge som de flyttet til i jobbsammenheng begynner familien fra Mumbai å få dreisen på hvor de finner hva i sitt nye hjemland.

TRIVES: Indiske Prithvi Prahbu (30) og datteren Aahana Joishy (3) bunkrer opp. Foto: Fredrik Solstad

– De selger kaldpresset kokosolje i helsekostbutikker også, men det er billigere her. Jeg har gjort research, ler Prithvi.

Både hun og mannen uttrykker lettelse over at butikkene er åpne.

– Noen ting kjøpte vi online under pandemien, men det meste av handlingen tar vi nå som det har åpnet igjen, forteller Ashwin.

Prithvi Prahbu føler seg mer påvirket av språkbarrierer enn av pandemien hva shopping angår.

– For hver vare jeg skal kjøpe på nett, må jeg først få oversatt det engelske ordet til norsk før jeg søker etter hver vare. Det tar lang tid, så jeg liker best å handle i butikkene, sier hun.

– Hvordan trives dere ellers?

– Veldig godt! Jeg liker utdannelsessystemet i Norge. Det er mindre konkurranserettet enn i India. Jeg liker at datteren vår lærer å samarbeide med andre fra barnehagealder av. I India lærte både Ashwin og jeg fra barndommen av at vi måtte være bedre enn vennene våre. Her er det fokus på samarbeid i stedet. Det er noe jeg setter høyt, svarer Prithvi, mens mannen nikker.

HOLDER AVSTAND: Kunder på kjøpesenteret Fornebu S tirsdag ettermiddag. Foto: Fredrik Solstad

Over musikkanlegget i butikken høres Harry Styles varme baryton i låten «Treat People With Kindness». På Normal betror Prithvi VG at hun egentlig er glad for at nordmenn er litt tilbakeholdne.

– Det er jeg også, så jeg trives med livet her selv om Mumbai er et sted der naboene snakker sammen.

Datteren trives så godt i barnehagen at hun helst vil dit i helgene også. Nå er den lille familien mest spente på om de kommer seg av sted i bryllupet til Ashwins yngre bror.

– Vi har billetter 1. mai, men vurderer å ikke reise. Slik det ser ut nå, blir det ikke tur. Familien vår i India ber oss om å bli, min mor mener vi er mye tryggere her, avslutter Prithvi Prahbu.