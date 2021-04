PÅ RESTAURANTBESØK: Næringsminister Iselin Nybø på besøk i en nedstengt restaurant. Foto: Helge Mikalsen, VG

Gir nye 700 millioner til reise- og uteliv

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier regjeringen vil punge ut med 700 millioner kroner til reise- og utelivsbedrifter som restarthjelp etter gjenåpningen.

– Det er så trist, dette her, sier Nybø.

Hun går nedover Karl Johans gate – forbi den ene lukkede døren etter den andre – forbi Grand Cafe, hvor folk på en solfylt dag som denne, ville spist lunsj ved et av bordene på fortauet.

I dag er bordene borte og Oslo så coronanedstengt som det nesten er mulig.

– Jeg kommer fra Stavanger, der det tross alt for det meste har vært åpent og folk har kunnet gå på restaurant. Det har vært tøft i hele landet, men her i Oslo har det vært ekstra trist, sier hun og rister på hodet.

NESTEN FOLKETOMT: Det er tynt med folk på Oslos paradegate. Foto: Helge Mikalsen, VG

Hun gleder seg over at smittetallene synes å gå nedover slik at gjenåpningen i hovedstaden kan nærme seg.

– Vi ser jo hvor mye dette rammer. Flere deler av næringslivet har vært i knestående under pandemien, men reiselivet har hatt det klart vanskeligst.

Hun viser til at reiseliv er den næringen med høyest ledighet, med totalt 36.500 av de ansatte registrert som helt eller delvis ledige. Dette utgjør hver femte arbeidstager i næringen, sier Nybø.

– «Sunnere» grunnlag

Hun sier at det er en viktig årsak til at regjeringen har bestemt seg for å sette av 700 millioner kroner til en «restart reiselivspakke» – for å hjelpe reise- og utelivsbedrifter etter gjenåpningen. Det vil si at alle bedrifter i disse kategoriene kan søke om støtte.

– Satsingen vil ha fokus på langsiktig utvikling og omstilling. Reiselivet må gjenåpnes og gjenoppbygges på et «sunnere» grunnlag enn det reiselivet som stengte ned, før pandemien, sier hun.

ENSOMT GATELIV: Iselin Nybø går forbi ærverdige Crand Cafe. Foto: Helge Mikalsen, VG

Satsingen skal bygges på en ny reiselivsstrategi som Innovasjon Norge skal ha klar i mai.

– Hva mener du med «sunnere» grunnlag?

– Vi vil vri tiltak og støtteordninger gradvis over mot prosjekter som gir et mer bærekraftig og lønnsomt uteliv og reiseliv. Vi vil premiere de digitale og grønne løsningene i reiselivet fremover, samtidig som vi oppfordrer til økt kompetansebygging.

– Kutte matsvinn

– Kan du være konkret om digitale og grønne løsninger?

– Reisevanene våre er eksempelvis endret under pandemien, med digitale møter: Mange vil i fremtiden også bruke slike møter fremfor å sette seg på flyet til Oslo eller andre steder. Det er bra for klimaet, men gir også nye utfordringer for hoteller og andre reiselivsaktører, som vi ønsker å bidra for å hjelpe.

Hun nevner også matsvinn.

– Å kutte i matsvinn kan være et eksempel på et grønt tiltak, hvor bedrifter som er innovative, kan få økonomisk hjelp til å utvikle. Det er Innovasjon Norge som vil vurdere og avgjøre hver enkelt søknad som kommer inn.

VENTER OG VENTER: Daglig leder Mihael Niklasson i Williamsburg Bab og Beer på Karl Johan skulle åpnet ny restaurant 1. januar. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Det høres bra ut. Vi har masse fokus på matsvinn og skal kaste minst mulig, sier daglig leder Mikael Niklasson i Williamsburg Bab og Beer, den eneste nedstengte restauranten på Karl Johan hvor det var folk da vi spankulerte gatelangs ned næringsministeren.

– Sprø?

Niklasson viser oss rundt i en stor og helt ny restaurant.

– Er du sprø eller optimist, spør næringsministeren lattermildt og peker ut på de tomme gatene.

– Vi er eid av Olav Thon, så vi kapital i ryggen, ler han.

– Men å vente månedsvis uten å få åpne er ikke noe gøy. Vi venter spent på hva som kommer fremover. Vi er avhengige av turister, sier Niklasson.

Han sier de begynte å planlegge og bygge i august.

– Vi var klar for åpning 1. januar, men det gikk jo ikke.

– Har dere ansatt folk?

– Ja, vi har folkene klare. Rundt ti til oppstart. Ved full drift blir det rundt 25 ansatte.

Her er viktige ordninger bransjen har fått under epidemien:

Tiltak Omstillingsordningen for bedrifter i reiselivsnæringen og eventbransjen – 1, 35 milliarder satt av totalt i 2020 og 2021.

Kompensasjonsordningen for næringslivet – reiselivsnæringen utenom transportbedrifter har siden april 2020 fått utbetalt totalt ca. 4 milliarder kroner:

1,8 milliarder til overnattingsbransjen, 1,3 milliarder til serveringsbransjen, 720 millioner til opplevelsesbedrifter (kultur, underholdning, fritidsaktiviteter), 200 millioner til reisearrangører.

Kommunale kompensasjonsmidler til lokalt næringsliv – 2,5 milliarder kroner er bevilget til ordningen totalt. Av dette ventes reiselivsbedrifter å motta en betydelig del, men dette er opp til hver enkelt kommune (midlene er ennå ikke fordelt lokalt)

Kultursektoren har egne kompensasjons- og stimuleringsordninger (for arrangører og underleverandører) som hittil er tilført i overkant av 4 milliarder kroner i 2020 og 2021.

Støtteordningen for store (avlyste) arrangementer utenom kultur og idrett er på 610 millioner kroner.

Lånegarantiordningen til næringslivet – 1,5 milliarder kroner innvilget i lån til overnattings- og serveringsbedrifter.

Statlig lånegarantiordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse på inntil 6 mrd. kr. Tall per april 2021. Kilde: Næringsdepartementet Vis mer

Han sier de er klare til å starte opp med en meters regel og halv drift og utfordrer Nybø på vegne av mange i bransjen som sliter.

– Strafferenten hvis du sliter med å betale innbetalt skatt er åtte prosent. Det fremstår som urimelig mye med det rentenivået vi har i dag.

– Forteller hvor alvorlig situasjonen er

Næringsministeren nikker. Hun sier at de har utsatt frist for tilbakebetaling til 31. oktober og at hun skal ta med hans innspill.

LITE REISING, LITE INNTEKTER: Næringsminister Iselin Nybø sier den ekstra pakken rettes mot den mest coronautsatte sektoren. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Jeg vet hvor mange som sliter, sier hun, seneste dokumentert gjennom NHO Reiselivs medlemsundersøkelse fra uken etter påske, hvor 600 reiselivsbedrifter oppga sin coronastatus:

6 av 10 reiselivsbedrifter har mistet mer enn 75 prosent av sin omsetning, sammenlignet med i en normalsituasjon.

3 av 4 reiselivsbedrifter har permittert ansatte. 46 prosent har permittert mer enn 75 prosent av staben.

Andelen som sier de sliter med å betale regningene, har gått opp fra 38 prosent i februar til 45 prosent i april. Fire av ti frykter konkurs.

– Det bare forteller hvor alvorlig situasjonen er. Vi har stilt opp med en rekke avhjelpende ordninger. Vi prioriterer «Restart reiselivspakken» som et «ut av pandemien»-tiltak, fordi det er denne bransjen som sliter mest, sier Nybø.