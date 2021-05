KRITISK: Professor Finn Arnesen, som i august i fjor leverte granskingsrapporten etter NAV-skandalen. Foto: Krister Sørbø, VG

NAV-granskeren kritiserer Stortinget: Skaper usikkerhet

Jusprofessor og NAV-gransker Finn Arnesen har en tydelig melding til Stortinget: Loven om folketrygd må endres slik at retten til å ta med ytelser ut av Norge og til EØS-landene, fremgår av lovteksten.

Av Alf Bjarne Johnsen

Arnesen reagerer sterkt på at Stortinget i forrige uke vedtok endringer i loven om folketrygd – men unnlot å endre en setning i loven om at mottagere av pleiepenger må oppholde seg i Norge.

– Det Stortinget nå gjør, er å begå et brudd på forpliktelsene til å tilpasse norsk lovgivning til EØS-rettens krav på en klar og tydelig måte, sier Arnesen til VG.

Gjennom NAV-skandalen i 2019 ble det avslørt at Norge ikke har fulgt EØS-lovgivningen, som åpner for at mottagere av arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger kan bevege seg fritt i hele EØS-området.

Finn Arnesen, som er professor og EØS-ekspert ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo. ledet granskingsutvalget etter NAV-skandalen.

Dette utvalget felte en hard dom over den norske praksisen:

«Resultatet er at enkeltmennesker urettmessig har fått stanset ytelser, fått krav om tilbakebetaling av trygd, blitt stemplet som trygdemisbrukere, og også blitt idømt fengselsstraff på feilaktig grunnlag».

Lovet ny gjennomgang

VG avslørte tirsdag morgen at Stortinget, gjennom en lovendring i forrige uke, hadde fastholdt i lovteksten at mottagere av pleiepenger må oppholde seg i Norge.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forklarte dette med at regjeringen har satt ned et lovutvalg som skal se på om Folketrygdloven kan gjøres tydeligere enn i dag. Arbeidet pågår og vi får råd om dette før sommeren. Vi kan ikke gå inn og forandre kun ett sted, gjennomgangen bør gjøres på en helhetlig måte.»

Loven skal dermed, ifølge statsråden, forstås slik at ytelsene kan mottas i hele EØS-området, inkludert alle EUs medlemsland.

«Vi har vært tydelige overfor Stortinget og i lovforslaget på at reglene ikke kommer til anvendelse innen EØS. Det er altså regler som ikke får konsekvenser i EØS-land, men ellers i verden. Heller ikke i dag gjelder reglene innenfor EØS», skrev Røe Isaksen i en e-post til VG.

Han peker i en replikk i VG tirsdag ettermiddag på at det i selve proposisjonen – det vil si hele saksdokumentet som Stortinget får når det skal behandle et lovforslag – står at opphold i EØS er likestilt med opphold i Norge.

Skaper usikkerhet

Men det står ikke i selve lovteksten. Finn Arnesen sier at lovteksten, slik den fremstår nå, fortsatt ikke tar hensyn til EØS-retten, som skal ha forrang foran norsk lovgivning:

– Nå bidrar Stortinget – med åpne øyne – til å skape usikkerhet om hva som gjelder. Folketrygdloven er vårt felles sikkerhetsnett, og den henvender seg til allmennheten, og mange er jo ikke vant til å ta seg fram i lovverket. Når loven også etter endringene fortsatt sier at du må oppholde deg i Norge for å få disse ytelsene. da vil de fleste forholde seg til loven og ikke reise utenlands, påpeker han.

– Norge har vært i brudd med EØS-bestemmelsene helt siden 1994, det har EFTA-domstolen slått fast så sent som i forrige uke, legger Arnesen til.

Professoren viser til at EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA har innledet et søksmål mot Norge for EFTA-domstolen. Han sier at søksmålet er reist på grunn av Norges manglende tilpasning til EØS-retten i nettopp folketrygdloven.

Venter på nytt lovarbeid

VG har vært i kontakt med både Erlend Wiborg (Frp), som leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, og med første nestleder Rigmor Aasrud (Ap).

Begge stemte for lovteksten slik den nå fremstår. De støtter Røe Isaksens syn på at nødvendige lovendringene som følge av NAV-skandalen kan utstå til senere:

– Statsråden har sagt at man skal gjøre en helhetlig gjennomgang av EØS-forpliktelsene. Jeg mener det er riktig å avvente slik at vi får korrigert hele loven på en skikkelig måte, sier Erlend Wiborg.

– Vi vet at det er satt i gang et lovarbeid. Da mente vi at det er rimelig å vente. Men vi er helt enige i at loven må tilpasses den faktiske situasjonen. Det gjelder også trygdeavtaler med andre land, sier Rigmor Aasrud.