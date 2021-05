VIL SNART ÅPNE MER: Raymond Johansen gjør seg klar til å åpne Oslo, men ber folk ta ansvar for å holde smittetrykket nede over den siste kneika. Foto: Helge Mikalsen / VG

Her er Raymonds tidsplan: Håper på skjenking om to uker

Raymond Johansen håper å åpne restauranter, treningssentre og skjenking til klokken 22 om rundt to uker – hvis alt går i riktig retning.

Fallet i smitten i Oslo har de siste dagene flatet ut, men antallet sykehusinnleggelser har falt.

I dette VG-intervjuet forklarer byrådsleder Raymond Johansen hva som skal til for at han åpner opp mer av hovedstaden.

Allerede om to uker, rundt den 20. mai, kan det skje mye.

– Hvis alt dette her går i riktig retning, hvis folk er flinke, hvis smittetallene holder seg, så kommer vi til å varsle rundt den 20. mai at vi går videre, sier Raymond Johansen til VG.

– Da er det treningssentre som åpner, da er det restauranter, da er det skjenking til klokken 22 for eksempel. Og også en rekke andre type tiltak.

BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen møter VG til et intervju på kontoret fredag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen/VG

Raymonds tidsplan

Forrige uke åpnet Oslos byråd igjen opp for at man kunne ha flere på besøk hjemme, mens barnehager og grunnskoler ble satt på gult nivå.

– Det var viktig for oss nå å kunne åpne opp på gult nivå i barnehage, barneskole og ungdomsskole. Det er jo seks-syv uker igjen av skoleåret. Fortsatt har vi videregående skoler på rødt. Den vurderingen kommer vi til å ta til uken.

Han sier at det er tre faktorer som avgjør om han kan ta neste steg i gjenåpningen av Oslo om to ukers tid.

– Det ene er smittetallsutviklingen. Det andre er antall innleggelser. Det har også gått ned. På sykehusene i Oslo og på Ahus er det i dag 45 innlagte, og det var over 150 på det høyeste. Det har gått betydelig ned. Den tredje faktoren er vaksinering.

– Hva blir konsekvensene ved at det er en utflating på smitten?

– Akkurat nå må vi se det an. Det er en utflating og vi må hindre at det ikke er en økning, sier han.

MANER TIL FORSIKTIGHET: Johansen sier at smittetall, vaksineringsgrad og antall sykehusinnleggelser vil avgjøre farten på gjenåpningen av hovedstaden. Foto: Helge Mikalsen

Utepils før juni?

– Tror du folk i Oslo får tatt en utepils 1. juni?

– Det er det lov å håpe på, for å si det sånn, sier Johansen

– 1. juli, da?

– Da skal mye ha gått gærent, hvis det ikke blir det. Jeg håper på 1. juni også. Vi ønsker å se an utviklingen, men hvis det nå mot formodning snur og blir en kraftig smitteøkning, så er det «another ballgame».

– Var det viktig å ikke åpne opp for skjenking før 17. Mai, en dag med mye mobilitet, gøy og moro?

– Det er alltid en krevende avveining. Når vi åpnet opp for butikker og kjøpesenter var også det knyttet litt til at dette åpner i omkringliggende kommuner. Det var litt grunnen til at vi delte opp trinn 2. Så håper vi at vi nå får tatt resten, og det skal vi vurdere rundt 20. mai.

I FYR OG FLAMME: Raymond Johansen har vært byrådsleder i Oslo gjennom pandemien. Han ber folk være med på å sørge for at byen kan åpne opp igjen. Foto: Helge Mikalsen

Ber folk ta ansvar

Johansen sier at smitteutviklingen viser at tiltakene virker, men minner også om alles personlige ansvar fremover.

– Nedgangen i Oslo har nå stoppet opp. Det er en utflating. Det sier noe om hvilket ansvar hver enkelt har når vi åpner litt opp igjen. Det ansvaret må vi ta alle sammen, enten vi skal handle i en bokhandel, en butikk eller vi har tenkt å samle venner, sier Raymond Johansen til VG.

Forrige helg var det mange som festet i Oslos parker.

– Hva er din beskjed til de som fester slik i parkene dine?

– Det er bra at folk er ute. For det smitter mindre ute enn inne. Ta hensyn og hold avstand. Og det er ikke lov å drikke i parken, sier Johansen og svarer spørsmål fra VG at han selv ikke har drukket pils i parken.

Han sier at han er bekymret for importsmitte når folk kanskje reiser mer fremover, og for at vaksineringen går for treigt. Neste uke får Oslo rundt 40.000 doser, mens de uken etter får rundt 18.000 doser.

– En advarsel er at to av våre bydeler, Bjerke og Grünerløkka, hadde smitteøkning forrige uke. På Grünerløkka er 79 prosent av de voksne uvaksinerte. Dette henger sammen med at det er en ung bydel, men viser også at vaksineringsgraden er lav der smitten øker mest.

– Som kan føre til at dere stopper opp?

– Ja, som kan føre til at vi stopper. Så jo flere vaksinerte, jo raskere kan vi åpne opp. Vi ønsker flere vaksiner til de bydelene med høyest smittetrykk.

TAR PÅ JAKKEN: Johansen på vei ut for å se på livet på Aker Brygge fredag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen

For strengt?

– Er du redd for at folk opplever det som for strengt, når antallet på sykehusinnleggelsene faller og færre folk dør?

– Jeg tror den tause majoritet nå er veldig, veldig opptatt av at man ikke skal miste hodet og åpne opp for fort. Det er jo klart at mange i restaurantbransjen, unge mennesker og vi andre ønsker at vi skal kunne åpne. Men hele ambisjonen vår er at når vi åpner, så skal det være for godt.

– Restaurantbransjen skal kjøpe inn matvarer, alkohol, og kalle folk tilbake fra permisjoner og permitteringer. Å da risikere at du igjen skal stenge, det er også en veldig krevende beskjed, sier han.

Vil ha flere vaksiner

Rett over helgen, mandag 11. mai, offentliggjør Folkehelseinstiuttet (FHI) etter planen en ny vurdering på hvordan vaksinene bør fordeles i neste fase, når de fleste i risikogruppene er vaksinerte.

– Jeg har forventninger til at de følger opp Holdenutvalget og gir enda flere vaksiner til der det er mest smitte. Det er ikke bare i Oslo. Jeg tror det vil være bra for hele landet, sier han.

Han sier at det er en risiko for resten av landet hvis hovedstaden og kommunene rundt ikke kan åpne fordi smitten er for høy.

Han viser til forskning, blant annet fra Israel, som viser at vaksinene er effektive både for at du ikke blir smittet og ikke smitter videre.

– Det betyr at jo flere som blir vaksinert i de områdene med høyt smittetrykk, dess mer kan vi åpne opp. Det er veldig bra for resten av landet.

AKER BRYGGE: Oslo har åpnet opp butikker og kjøpesenter. Om to uker åpnes kanskje restaurantene, skjenkesteder og treningssentre, om Johansen får det som han vil. Foto: Helge Mikalsen/VG

Helsebyråd Robert Steen har sagt at det hadde hjulpet stort, dersom Oslo hadde fått alle vaksinene som kom til landet for bare en uke.

– Hvor mye lettere hadde det blitt å åpne opp, hvis de som er i risikogruppene er vaksinerte?

– Lettere. Vaksinestrategien er en del av gjenåpningsstrategien.

I et brev til FHI har Oslo kommune skrevet at de i neste fase – når de i risikogruppene er vaksinerte – gjerne vil prioritere lærer, barnehageansatte, drosjesjåfører, folk i barnevernet, BPA-assistenter og alle som har kontakt med pasienter som absolutt ikke kan bli smittet.

SER UT PÅ BYEN: Raymond Johansen kan følge med på gjenåpningen av byen fra kontoret sitt på Oslo rådhus. Foto: Helge Mikalsen

Oslo åpnes opp

Fredag ettermiddag står han og ser ut på en by som er i ferd med å åpnes opp, mens solen skinner over Aker Brygge inn mot Oslo rådhus.

– Det må jo være deilig, selv for sånne som deg, å bare la befolkningen i Oslo leve livene sine uten at du skal bry deg om hvor mange de er?

– Ja, fy faen. Det blir bra.

– Blir det ikke litt kjedelig da, når du ikke får si sånt til folk lenger?

– Nei, hehe. Jeg har nok av annet å drive med. Ett år, vi har gjort dette siden 28. Februar 2020.

– Hva er din beskjed til folk på 17. mai?

– Gå ut. Det kan dukke opp et popup-musikkorps som spiller i gaten, men hold avstand og følg smittevernreglene. Men vær gjerne ute og nyt dagen sammen med dine nærmeste. Det kan bli en fin dag.