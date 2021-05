FEIL: Norge har ikke hatt lov til å kreve at folk må få tillatelse for å reise til utlandet når de får trygdeytelser ved sykdom, ifølge EFTA. Foto: Lise Åserud / NTB

Mange flere kan være feildømt for trygdesvindel

Feilen Norge gjorde i trygdeskandalen gjelder også før 2012, mener EFTA-domstolen. Regjeringen har ikke bestemt seg for hvordan de vil følge det opp.

– Det er gode argumenter, men det er viktig at vi likevel også lar denne saken gå i Høyesterett. Dersom Høyesterett er enige med EFTA-domstolen er det naturlig å følge opp saker fra også før 2012. Så vil vi da da vurdere hvordan vi skal følge opp, sier Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til VG.

Trygdeskandalen som ble rullet opp i høsten 2019 har blitt beskrevet som et systemsvikt uten sidestykke. En rekke personer ble uskyldig dømt til fengsel eller fikk høye tilbakebetalingskrav for å ha mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller pleiepenger i utlandet, som følge av en feiltolkning av EØS-regelverket.

Men et stort spørsmål har vært uavklart - og det er om det går et skille i 2012.

Regjeringen har stått på at feilen stammer fra at en ny trygdeforordning (EU-regel) som ble innført i 2012 ble feiltolket - men flere eksperter har ment at feilen kan gå helt tilbake til 1994, noe som betyr at langt flere vil være rammet.

Nå har EFTA-domstolen avklart at de mener begrensningene er i strid med EØS-avtalens artikkel 36 om om friheten til å motta tjenester - noe som innebærer at Norsk praksis har vært feil helt siden 1994.

De mener ikke det er grunnlag for å begrense hvor lenge noen er i et annet EØS-land, eller kreve at de må få tillatelse for å dra, når de mottar AAP som regnes som en ytelse ved sykdom.

Les mer om hvorfor ved å klikke på faktaboksen under:

Dette mener EFTA-domstolen Man kan ha restriksjoner for å sikre at noen oppfyller ordningens behov hvis de ikke går lenger enn nødvendig - men EFTA-domstolen viser at det ved reiser i Norge har vært tilstrekkelig å melde ifra til NAV annenhver uke. De mener begrensningene på reiser ikke tar tilstrekkelig hensyn personers individuelle behov etter deres aktivitetsplan. De mener heller ikke restriksjonen har et legitimt mål: «Videre kom EFTA-domstolen til at den norske regjering ikke hadde fremlagt noen argumenter som var egnet til å underbygge påstanden om at dersom medlemmer i trygdeordningen fritt kunne reise til en annen EØS-stat uten forhåndsgodkjenning, ville trygdeordningens økonomiske stabilitet kunne bli alvorlig undergravet». EFTA-domstolen skriver at regjeringen har argumentert med at man ville sikre at personer som motter ytelsen ikke blir syke i utlandet så staten må betale for medisinsk behandling. Men å reise til en annen EØS-stat utgjør ingen spesiell økt risiko for å bli syk

sammenlignet med å reise i Norge, skriver de. «En tillatelse er derfor verken egnet eller nødvendig for å motvirke, på en konsistent og systematisk måte, risikoen for at medlemmer i trygdeordningen skal bli syke når de reiser til en annen EØS-stat, når det for reiser i Norge er tilstrekkelig å melde fra til NAV annenhver uke». Vis mer

Kan gjelde mange flere saker

EFTA-domstolen kom med en rådgivende uttalelse med svar på en rekke spørsmål fra Høyesterett i en onsdag, som ble stilt i forbindelse med saken til en mann i 60-årene. Han ble ble dømt etter å ha dratt til Italia med AAP både før og etter 2012.

Denne pilot-saken vil få betydning for den videre utviklingen av sakene som er en del av trygdeskandalen.

– Det er en gledelig dom for alle som er rammet av NAV skandalen. EFTA er enige med oss i at skandalen startet i 1994 og ikke først i 2012. Det gjør trolig at mange hundre saker til må gjenåpnes. Avgjørelsen var enstemmig, så vi regner med Norge vil følge den opp, sier advokat John Christian Elden til VG, som har representert den feilaktig dømte mannen.

Da NAV-skandalen ble rullet opp i Norge omfattet det sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger.

Arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010 som erstatning for rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Professor Finn Arnesen, som ledet regjeringens NAV-granskning, mener man må legge til grunn den samme tilnærmingen for de ytelsene.

– Nå må man, mener jeg, se på tilbakekrevingsvedtak og straffesaker i dette sakskomplekset som gjelder saksforhold før 2012, og rette opp den uretten som måtte være begått, sier han.

– En stor jobb å rydde opp

Arnesen peker også på at EFTA-domstolen også har under behandling en sak om krav om opphold i Norge for rett til dagpenger under arbeidsløshet.

– Det er også mennesker som har innrettet seg etter regelverket slik det ble praktisert, for eksempel ved å frasi seg ytelsen under opphold i andre EØS-land eller unnlate å reise til syke familiemedlemmer i andre EØS-land. Disse menneskene har ikke lidt noe økonomisk tap, og det er et åpent spørsmål om og hvordan den uretten de har vært utsatt for skal bøtes. Det vil også være krevende å finne frem til disse menneskene. Det blir en stor jobb å rydde opp.

Ekspert på trygderett, advokat Olav Lægreid, mener det er nødvendig å sette ned ned en større innsats for å finne de som kan være rammet.

– Når NAV-skandalen får et sånt omfang, må det settes helt andre tiltak inn. Da er det ikke nok å ha det nåværende innsatsteamet i NAV som selv skal finne og vurdere sakene. Rettshjelpsordningen må nå åpnes opp for alle relevante saker helt tilbake til 1994, og den må gjøre at folk kan søke gratis råd før de ber NAV se på saken sin på nytt. NAV har ikke kapasitet til å lete opp så mange saker, sier han.

Han mener at EFTA-domstolen klart slår fast at trygdeskandalen går tilbake til 1. januar 1994 og gjelder alle tidsbegrensede ytelser.

– Det det dreier seg om her, er jo at den norske stat har krevd tilbake milliardbeløp som trygdemottakere hadde krav på. Og det tilføyer en dimensjon ved dette ordet skandale at det beløpsmessige omfanget er så mye større enn det NAV har lagt til grunn.

Regjeringen: Må komme tilbake til det

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier til VG at EFTA-domstolens svar er et stort steg nærmere en endelig avklaring.

– Så har jeg hele tiden sagt som statsråd at vi kommer nå til å la rettsapparatet trekke konklusjoner og felle dom i disse sakene - det er viktig, fordi det er bare behandling i rettsapparatet som kan gi de endelige avklaringen, sier han.

– Når EFTA-domstolen har kommet med den avklaringen - gjør dere noe for å finne de som kan være rammet før 2012?

– Vi har ikke ventet på dagen i dag for å starte forberedelser for dersom høyesterett skulle komme til om dette gjelder før 2012.

Men hvordan det eventuelt vil skje, eller om også disse personene får rett til det samme som de som er dømt etter 2012, kan han altså ikke si nå.

– Jeg kan ikke si noe om hvordan vi kan eller ikke kan gjøre det. Vi må komme tilbake til dette.