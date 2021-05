FEIL: Norge har ikke hatt lov til å kreve at folk må få tillatelse for å reise til utlandet når de får trygdeytelser ved sykdom, ifølge EFTA. Foto: Lise Åserud / NTB

EFTA-domstolen: Norske NAV-feil gjelder fra 1994

Norge kunne ikke begrense AAP-utbetalinger til folk som drar til et annet EØS-land - heller ikke før 2012, mener EFTA-domstolen.

Trygdeskandalen som ble rullet opp i høsten 2019 har blitt beskrevet som et systemsvikt uten sidestykke. En rekke personer ble uskyldig dømt til fengsel eller fikk høye tilbakebetalingskrav for å ha mottatt trygdeytelser i utlandet, som følge av en feiltolkning av EØS-regelverket.

Men et stort spørsmål har vært uavklart - og det er om det går et skille i 2012.

Regjeringen har stått på at feilen stammer fra at en ny trygdeforordning (EU-regel) som ble innført i 2012 ble feiltolket - men flere eksperter har ment at feilen kan gå helt tilbake til 1994. Det vil i så fall bety at langt flere er rammet.

Nå har EFTA-domstolen kommet med svar på flere spørsmål fra Høyesterett, som ble stilt i forbindelse med saken til en mann i 60-årene som ble feilaktig dømt. De mener ikke Norges praksis er i strid med den forrige trygdeforordningen - men det mener de heller ikke har noe å si.

Det mener nemlig uansett at denne typen begrensninger er i strid med EØS-avtalens artikkel 36 om om friheten til å motta tjenester. Dette betyr at Norsk praksis har vært feil helt siden 1994.

– Det er en gledelig dom for alle som er rammet av NAV skandalen. EFTA er enige med oss i at skandalen startet i 1994 og ikke først i 2012. Det gjør trolig at mange hundre saker til må gjenåpnes. Avgjørelsen var enstemmig, så vi regner med Norge vil følge den opp, sier advokat John Christian Elden til VG, som har representert den feilaktig dømte mannen.

Fakta: Dette er NAV-skandalen En feiltolkning av EØS-regelverket førte til at folk ble uskyldig dømt for trygdesvindel. Feilen har rammet de som har gått på AAP, sykepenger eller pleiepenger og reist til andre EØS-land. NAV har forklart at feiltolkningen oppsto ved innføringen av nye EØS-regler i 2012, men ESA tror feilen kan gjelde fra 1994. En forordning er en EU-lov lov (en rettsak) som får bindende virkning i medlemsstatene. Da Norge inngikk EØS-avtalen i 1994, var det forordning 1408/71 som lå til grunn for koordinering av offentlige trygdeordninger i EU. Senere i 2012, ble en ny trygdeforordning tatt inn i norsk lov. Det var forordning 883/2004, og det er denne forordningen NAV har forklart at de har tolket feil. Vis mer

Ikke god nok grunn

Med de norske reglene for AAP kunne man ikke reise til utlandet uten forhåndsgodkjenning. EFTA-domstolen peker på at en slik restriksjon kan rettferdiggjøres hvis den har et legitimt formål, og ikke går lenger enn nødvendig.

Det mener de ikke er tilfellet her - og at begrensningen ikke tar tilstrekkelig hensyn til personenes individuelle behov.

De mener heller ikke restriksjonen har et legitimt mål:

«Videre kom EFTA-domstolen til at den norske regjering ikke hadde fremlagt noen argumenter som var egnet til å underbygge påstanden om at dersom medlemmer i trygdeordningen fritt kunne reise til en annen EØS-stat uten forhåndsgodkjenning, ville trygdeordningens økonomiske stabilitet kunne bli alvorlig undergravet».

EFTA-domstolen skriver at regjeringen har argumentert med at man ville sikre at personer som motter ytelsen ikke blir syke i utlandet så staten må betale for medisinsk behandling.

Men å reise til en annen EØS-stat utgjør ingen spesiell økt risiko for å bli syk

sammenlignet med å reise i Norge, skriver de.

«En tillatelse er derfor verken egnet eller nødvendig for å motvirke, på en konsistent og systematisk måte, risikoen for at medlemmer i trygdeordningen skal bli syke når de reiser til en annen EØS-stat, når det for reiser i Norge er tilstrekkelig å melde fra til NAV annenhver uke».