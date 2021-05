BLE HØRT: Etter ett år i uvisshet har Statsforvalteren besluttet å granske dødsfallet til Even (34). Det er hans mor, Lisbeth, glad for. Foto: VG / VG

Helsetilsynet endrer praksis: Skal snakke med pasienter og pårørende i flere saker

Lisbeth ble ikke kontaktet da Statsforvalteren bestemte at selvmordet til sønnen Even (34) ikke var verdt å granske. Nå endrer Statens Helsetilsyn retningslinjene i hele landet - slik at pårørende skal bli hørt.

VG har den siste tiden skrevet flere saker om hvordan varsler om alvorlige hendelser blir fulgt opp av tilsynsmyndighetene i Norge.

I 2020 ble bare 1 av 3 varsler om alvorlige hendelser fulgt opp med tilsyn, har VG avslørt.

Da Even (34) tok sitt eget liv, etter å ha blitt skrevet ut fra rusbehandling i Bergen under pandemien, kontaktet ikke tilsynsmyndighetene familien og spurte hvordan de hadde opplevd oppfølgingen fra Helse Bergen.

Saken ble lagt vekk av Statsforvalteren i Vestland - uten at Evens familie var blitt hørt.

Først nå - ett år senere - har Statsforvalteren opprettet en tilsynssak etter VGs avsløring.

SKREVET UT: Even (34) ble skrevet ut fra avdeling for rusmedisin på Seksjon Askøy i Bergen i april 2020.

Nye retningslinjer

VG har snakket med flere pårørende som forteller det samme:

At tilsynsmyndighetene har lagt vekk et varsel knyttet til en de er glad i, uten å lytte til begge sider av saken. Flere opplever at tilsynsmyndighetene kun er i kontakt med behandlingsinstitusjonen, før de avslutter saken.

Nå ønsker Helsetilsynet å endre dette. Høsten 2021 vil det bli sendt ut nye retningslinjer til Statsforvalterne i hele Norge.

Helsetilsynet har det overordnede ansvaret for statsforvalterne i hele landet, som fører tilsyn med sitt fylke.

Arbeidet med de nye retningslinjene har pågått i lang tid, men etter VGs avsløringer vil også retningslinjene knyttet til kontakt med pasienter og pårørende endres.

Det sier fungerende avdelingsdirektør i avdeling for varsler og operativt tilsyn, Anders Haugland, til VG.

– Vi vil ta med dette innspillet i utarbeidelsen av nye veiledende retningslinjer for tilsyn etter alvorlig hendelser som vil bli iverksatt i høst. I mellomtiden vil vi ta dette opp i vår jevnlige dialog med statsforvalterne, sier Haugland.

– Bør heller være hovedregelen enn unntaket

Statsforvalteren i Vestland - som gransker dødsfallet til Even - har allerede endret sine retningslinjer.

Etter VGs avsløring har Statsforvalteren besluttet at de alltid skal gjøre seg kjent med om pasient og/eller pårørende ønsker en tilsynssak.

Haugland sier det er for tidlig å si akkurat hva som vil stå i de nye retningslinjene, og om de vil bygge på modellen fra Statsforvalteren i Vestland.

– Vi vil utarbeide en løsning i dialog med statsforvalterne, sier Haugland.

ENDRER: Denne høsten kommer det nye retningslinjer for hvordan statsforvalterne skal drive tilsyn, sier avdelingsleder, Anders Haugland i Helsetilsynet.

Helseminister Bent Høie (H) sier til VG at han er glad for at Helsetilsynet nå følger opp dette.

– Det bør heller være hovedregelen enn unntaket at tilsynsmyndighetene er i kontakt med dem som er berørt, sier han til VG.

– Jeg mener at Helsetilsynet må følge opp statsforvalterne når det kommer til kontakt med pasienter og pårørende i tilsynssaker, i tråd med den modellen som Statsforvalteren i Vestlandet nå bruker.

Pasientombud i Oslo og Viken, Anne-Lise Kristensen, har tidligere kritisert hvordan tilsynsmyndighetene følger opp pasienter og pårørende. Hun er glad for at retningslinjene nå endres.

– Godt opplyste saker vil gi større mulighet til å lære av hendelsen. Dette støtter jeg.

Hun mener tilsynsmyndighetene går glipp av viktige opplysninger i saker hvor de ikke kontakter pasienter og pårørende.

– Dette er viktig å ha en slik kontakt, både for å sikre tilsynsmyndighetene informasjon, som kan være nødvendig for å opplyse saken, og for å gi pasient og pårørende informasjon om behandling av sin sak, og muligheten til å klage. Vår erfaring er at ikke alle har fått nødvendig informasjon om sine rettigheter fra tjenestestedet, sier Kristensen.

Finnes ingen nasjonal oversikt

Det finnes ingen nasjonal oversikt over hvordan varsler om alvorlige hendelser blir fulgt opp av tilsynsmyndighetene, slik VG har skrevet tidligere.

Statens Helsetilsyn sier at de har god oversikt over sine egne saker - men ikke en overordnet oversikt over hvordan statsforvalterne følger opp sine saker. I fjor ble 441 varsler sendt til lokal oppfølging.

Heller ikke statsforvalterne har en komplett oversikt over hvordan deres egne saker er behandlet, og må gå inn i hver enkelt sak for å undersøke

Helseminister Bent Høie mener Helsetilsynet bør utarbeide en slik oversikt:

– Jeg mener Statens Helsetilsyn bør bruke disse dataene på en mer systematisk måte, slik at de også kan bruke dem i oppfølgingen av statsforvalterne, sier Høie.

Anders Haugland i Helsetilsynet mener de har god oversikt, men sier de jobber med å systematisere tallmaterialet bedre:

– Vi er underveis i prosessen med å utvikle mer hensiktsmessige løsninger, så det er for tidlig å gi et helt konkret svar på det, sier Haugland.