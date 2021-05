Les dagens VG her!

Hytte ved sjøen kan fort få en prislapp på langt over 10 millioner kroner. Men det går også an å finne sjøhytter til under to millioner i områder hvor badetemperaturen blir over 20 grader om sommeren.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Håvard Tjora (44) foretrekker å reparere fremfor å kjøpe nytt, men det har tidvis kostet mer enn det smaker. Verdien av penger lærte han i ung alder.

Grillsesongen er i gang, og butikkene fylles opp med ferdigmarinert og krydret grillmat. Men smaker alt like godt? Det er store forskjeller i VGs test på best. – Helt konge på grillen, mente VGs smaksdommere om grillmaten som gikk rett til topps og sikret seg seks øyne på terningen.

– Døden virker ikke så skremmende som før. Jeg har den tett innpå livet hver uke, sier Mona Grudt (50). For to år siden begynte den tidligere Miss Universe-dronningen å jobbe i et begravelsesbyrå.

Få også med deg et rykende ferskt VGHelg, det morsomste fra norske lokalaviser fra sist uke med BAdesKen, masse kryssord og minst like mye hjernetrim!

Dette - og mye, mye mer - i dagens VG!