SIER UNNSKYLD: Erna Solberg ber nå om unnskyldning til de tre brødrene i Tolga-saken. Foto: Tore Kristiansen/VG

Erna Solberg med unnskyldning til Tolga-brødrene

Statsministeren ber om unnskyldning til de tre brødrene som ble satt under vergemål mot sin vilje.

Lørdag skrev VG om Tolga -brødrene, som ble satt under vergemål mot sin vilje. I vergemålet ble det hevdet at Magnus Holøyen var psykisk utviklingshemmet, noe som senere skulle vise seg ikke å stemme.

Les mer: Historien om de tre brødrene på Tolga

Torsdag opphevet Fylkesmannen vergemålet til Magnus.

– Jeg synes det er riktig at når man lokalt sier unnskyld, mener jeg at vi også skal gjøre det fra alle myndighetssider i dag. Det er ikke slik at folk skal bli fratatt myndighet over sitt eget liv på denne måten, sier hun til NRK på Dagsrevyen.

På spørsmål fra VG om hva han tenker om statsministerens beklagelse svarer Magnus Holøyen kort:

– Det var overraskende!

Nå gjør 25-åringen seg klar til kveldens NRK-sending av «Debatten», der han møter Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug. Han håper at ordføreren ber om unnskyldning, slik statsministeren har gjort. Han er spent, og håper ordføreren ber om unnskyldning til hans to brødre også.

Ønsker alle fakta

Det er imidlertid ingen som har beklaget overfor brødrene i Tolga kommune, men leder av Kontrollutvalget i kommunen, Marit Gilleberg sier at beklagelsen vil komme dersom det viser seg at kommunen har gjort feil.

– Det skal utredes av spesialisthelsetjenesten før man får en slik diagnose, det er den absolutte standarden som er. Og det er ikke noe man kan gi uten at man har faktisk gått grundig gjennomgang av det, slår statsministeren fast.

Solberg sier at det er viktig å få alle fakta på bordet, og at Kommunal- og Helsedepartementet redegjør for saken, og ser på hvilke feil som er gjort. Hun er tydelig på at det kun er spesialhelsetjenesten som skal sette en diagnose som psykisk utviklingshemmet, og at dette skal være basert på en grundig, faglig vurdering.

– Tillitsbasert system

Statsministeren kommenterer også regelverket som ble satt for 20 år siden, og understreker at det er et tillitsbasert system.

– Dette må være basert på ikke på at man tror det er en inntektskilde hvor man tror man kan øke antall med diagnoser og får mer penger, det må være basert på tydelige og objektive krav og hvilke dokumentasjon som foreligger.