Politiet tror student (20) kan ha blitt ranet av Makaveli Lindén: – Han hadde kniv

1 av 2 REISEVEI: Denne sykkelstien går fra Antwerpen til Mechelen og ender her ved togstasjonen Nekkerspoel. TORE KRISTIANSEN

En sen fredagskveld for to uker siden ble en student fra Mechelen ranet da han var på vei hjem på sykkel. Ifølge VGs opplysninger mener politiet at Johanna Jostameling (58)skal ha blitt drept samme kveld eller den påfølgende natten.

Sent fredag 19. oktober eller natt til 20. oktober ble en ung mann ranet like ved den lokale togstasjonen Nekkerspoel i den belgiske byen Mechelen. Ranet skjedde på en sykkelsti som går fra Antwerpen til Mechelen.

– Han sparket i forhjulet mitt, slik at jeg falt av sykkelen. Mens jeg lå på bakken tok han frem en kniv, forteller den 20 år gamle studenten fra Mechelen til VG.

VG har tidligere skrevet at belgisk politi tror at raneren kan ha vært Makaveli Lindén, og det skal være brakt på det rene at den drapssiktede svensken befant seg i den belgiske byen på dette tidspunktet.

Dagen etter anmeldte studenten ranet til politiet. Siden den gang har han blitt avhørt av politiet to ganger.

– Jeg ble bedt om å komme inn igjen og forklare meg om hvordan han så ut, sier 20-åringen.

Han forteller til VG at han har flere eksamener neste uke og at han derfor har tenkt mest på studiene. Men han er informert om at lokalt politiet tror at raneren kan ha vært Makaveli Lindén.

– De tror det kan være ham, bekrefter studenten.

Selv er han ikke sikker:

– Det var mørkt ute, så jeg så ham ikke så godt. Jeg ga ham lommeboken og mobilen min, og da dro han.









1 av 3 BODDE HER: I den nederste synlige etasjen i den hvite bygningen på dette bildet bodde tyske Johanna Jostameling. Eieren av baren som skimtes gjennom inngangen til bakgården hevder hun er helt sikker på at hun hadde Makaveli Lindén som gjest rundt tidspunktet for drapet. Tore Kristiansen

Hevder Lindén besøkte nabobar

Onsdag skrev VG om Anny Sangulin som driver bar rett over gaten for leiligheten der Johanna Jostameling (58) ble funnet drept. Hun er helt sikker på at hun har hatt besøk av Makaveli Lindén rundt tidspunktet for drapet.

Sangulin mener gjesten oppførte seg merkelig, og mistenker at han var påvirket av narkotika.

Johanna Jostameling (58) var opprinnelig tysk, men hadde bodd i Mechelen i Belgia i flere år. Hun ble funnet knivdrept 24. oktober, men ifølge VGs opplysninger jobber politiet ut ifra en teori om at hun ble drept sent 19. oktober eller natt til 20. oktober.

Tirsdag denne uken bekreftet belgisk politi at de mistenker at Makaveli Lindén, som har erkjent drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24), også står bak drapet på Jostameling.

Erkjenner Majorstuen-drapet

Makaveli Lindén har erkjent straffskyld for drapet på Heikki Bjørklund Pallto 15 oktober. I avhør har han forklart at 24-åringen var et tilfeldig offer. Han erkjenner også straffskyld for et grov ran tidligere samme dag.

Nå sitter 20-åringen fengslet i den franske byen Dijon der han ble pågrepet av fransk spesialpoliti 24. oktober . Norske myndigheter har begjært ham utlevert, men avventer fremdeles svar på begjæringen.

Ifølge VGs opplysninger reiser belgisk politi til Frankrike neste uke med sikte på å avhøre Lindén om drapet i Mechelen.

Da VG onsdag kontaktet statsadvokat og talsperson Nele Poelmans med spørsmål om saken, svarte hun at etterforskningen er hemmelig og at politiet derfor ikke kommer til å gå ut med mer informasjon.

– Politiet har ikke lov til å gi intervjuer. Jeg er den eneste som har lov til å uttale meg om etterforskningen, men dommeren på saken har gitt meg forbud mot å gi ut flere detaljer eller mer informasjon, opplyser Poelmans.