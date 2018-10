Rema 1000-ansatte siktet for korrupsjon: Hevder syrisk flyktning ble truet

INNENRIKS 2018-10-31

I Akershus er to menn siktet for å ha solgt arbeidsplasser til flyktninger. Den yngste av dem skal ifølge forsvareren ha blitt truet til å holde arbeidsforholdene skjult.

Publisert: 31.10.18 16:05

Unge, syriske flyktninger skal ha måttet betale oppimot 10.000 kroner for å jobbe hos Rema 1000 . Politiet undersøker om det kan dreie seg om menneskehandel.

Til sammen er 17 personer avhørt i saken, der to menn er siktet for grov korrupsjon. Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Den yngste av de siktede, en mann i 20-årene fra Syria, skal ifølge forsvarer Even Rønvik ha blitt truet av den andre personen som er siktet i saken, en 46 år gammel mann.

– Han fikk trusler om at dersom han uttalte seg, så kom det til å ramme hans familie som bor i et annet land, sier forsvarer Even Rønvik til VG.

46-åringens forsvarer Sille Heidar avviser dette.

– Det har ikke vært noen trusler, sier hun til VG.

Politiadvokat Mathias Emil Hager i Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere påstandene.

Mannen er siktet for å ha krevet penger fra flyktningene i bytte mot arbeid på Rema 1000. Ifølge forsvareren har heller ikke dette skjedd.

– Det er snakk om frivillige låneforhold som ikke har noe med arbeidet å gjøre, sier Heidar og viser til at 46-åringen har lånt penger som han delvis har betalt tilbake.

– Det har vært en klar avtale om at dette skal betales tilbake. Han kan dokumentere at han betalt tilbake noe av dette, sier hun.

Krevde 15 prosent av lønnen

46-åringen er varetektsfengslet fram til fredag 2. november.

Politiet jobber med å sikre elektroniske spor i saken. Det innebærer blant annet informasjon fra siktedes e-post og sosiale medier.

Etterforskningen startet etter at Rema 1000 selv kontaktet politiet i forbindelse med en bekymringsmelding. Torsdag 4. oktober pågrep politiet de to mennene.

Påtalemyndigheten mener at 46-åringen skal ha tatt engangssummer på mellom 5000 og 10.000 kroner for å ansette syriske flyktninger, og deretter krevd inn 15 prosent av lønnen deres.

Han erkjenner ikke straffskyld. Mannens forsvarer, Sille Heidar, har tidligere uttalt til VG at pengesummene dreier seg om private lån.

Den andre siktede skal selv ha betalt for å få seg jobb og deretter formidlet betaling fra andre ansatte for at de skulle ha jobb. Han erkjenner heller ikke straffskyld.

– Han føler at dette er en situasjon som han er tvunget inn i, har mannens forsvarer tidligere uttalt til VG.