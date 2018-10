Kvinne mistenkt for drap: Badstu-dødsfall ferdig etterforsket

INNENRIKS 2018-10-10T13:29:11Z

Med ett års mellomrom fant en kvinne to menn døde i samme badstue, begge med kullosforgiftning. Nå er politiet ferdig med å etterforske saken. Kvinnen selv sier hun ikke tør å gå ut lenger.

Publisert: 10.10.18 15:29

Politiadvokat Marte Engesli Lysaker i Sør-Vest politidistrikt opplyser at saken er rutinemessig oversendt statsadvokaten med politiets innstilling.

Hun vil ikke opplyse om politiet innstiller på henleggelse eller tiltale mot kvinnen som har vært mistenkt for drap etter at en mann ble funnet død i badstuen bak huset hennes i fjor sommer.

Kvinnen, som hevder seg uskyldig, beskriver ventetiden som tung. Hun hevder hun har fått lite informasjon om sakens gang hos politiet.

– Det viktigste for oss har vært å gjennomføre en grundig etterforskning, sier Lysaker på spørsmål om dette.

– Har mistanken blitt styrket gjennom etterforskningen?

– Det ønsker vi ikke å gå inn på, sier Lysaker.

Politiadvokaten opplyser at det er gjennomført vitneavhør i Norge og Tyskland. Politiet har også gjennomgått elektroniske spor og gjort tekniske undersøkelser på gården hvor kvinnen bor.

– Jeg tør ikke gå ut

Den tyske kvinnen selv, som bor på en liten gård på Haugalandet, sier til VG at hun er i en forferdelig situasjon.

I 2016 fant kvinnen sin 35 år gamle ektemann død i badstuen. I juli år etter fant hun vennen død i samme badstu.

Det første dødsfallet er henlagt av politiet, det andre dødsfallet fra i fjor sommer har politiet etterforsket med mistanke om drap. Kvinnen hevder selv at begge mennene må ha tatt sitt eget liv på tragisk vis.

– Jeg har ikke bare mistet to mennesker jeg var glad i, men her må politiet også ødelegge livet mitt. Jeg har ringt og spurt om hva som skjer, men jeg får ikke svar, sier kvinnen til VG.

Hun sier at det har blitt mye snakk på bygda om «når den neste dør der oppe».

– Jeg kan ikke leve i denne situasjonen lenger. Det er en kamp hele tiden. Jeg er lei av å fortelle alle om hva som skjedde. Jeg har nesten isolert meg selv. Jeg tør ikke gå ut lenger.

Svært kritisk advokat

Kvinnens advokat, Patrick Lundevall-Unger, er svært kritisk til politiets håndtering av saken. Det var VG som gjorde ham oppmerksom på saken var oversendt statsadvokaten. Han har heller ikke fått vite hva politiet innstiller på.

– Uansett mener jeg denne etterforskningen har tatt for lang tid og at det innebærer et brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Jeg føler på en dyp frustrasjon. Selv om jeg vet at politiet er underbemannet, så har har det vært en tung tid for min klient, sier han.

– Jeg måtte kjempe for at hun skulle få en advokat, fordi hun var mistenkt og ikke siktet. Selv om hun bare har vært mistenkt, så må jeg som advokat bli underrettet om viktige forhold, herunder eventuelle nye dokumenter i saken eller om politiet har innstilt på henleggelse eller ikke, sier Lundevall-Unger.

Han sier at kvinnen er helt utmattet etter å ha vært under etterforskning i et år.

– Uten mediene ville man risikert justismord, og dette er et prakteksemplar. Advokaten får ikke de nødvendige opplysningene og man pushe på gjennom mediene for å få opplysninger, sier advokaten, som i dag ikke har fått tak i politiet, sier advokaten.

Politiet har forståelse

Politiet svarer følgende på kritikken:

– Vi har forståelse for at det er belastende å vente på en avgjørelse i saken, men etterforskningen har i dette tilfellet vært omfattende, og har også delvis vært utført i utlandet, sier politiadvokat Lysaker.

– Det er for øvrig ikke rutiner for å automatisk underrette forsvarer når en sak sendes til statsadvokatene, men forsvarer kan selvsagt på et hvert tidspunkt kontakte politiet for å høre om status i saken.