SEKS TIMER STYRTREGN: Den kraftigste nedbøren skal pågå i seks timer søndag formiddag, så svinger det verste regnværet unna. Her fra oversvømmelse i Helldalen i Bergen sist helg. Foto: HARALD VIKØYR

Varsler intens nedbør i seks timer – så svinger styrtregnet unna

INNENRIKS 2018-10-20T22:03:39Z

Søkkvåte Vestlandet stålsetter seg for mer styrtregn: I løpet av seks timer søndag formiddag kan det falle inntil 50 millimeter regn.

Publisert: 21.10.18 00:03

Meteorologisk institutt og NVE har gått ut med farevarsel på gult nivå, som er laveste faregrad for området fra Bergen og nordover til Nordfjord.

– Den mest intense nedbøren kommer 40–50 kilometer inn fra kysten, der hvor terrenget hever seg. Og det kan nok bli mye vann i elver som allerede har høy vannføring og det kan forekomme noen jordskred som følge av dette, sier statsmeteorolog Jon Smits ved Meteorologisk institutt.

Vegvesenet tar forholdsregler og stenger den rasfarlige fylkesvei 609 mellom Askvoll og Førde natt til søndag.

Reddes av sterk vind

Det følger nokså sterk vind med dette lavtrykket – og fra Nord-Vestlandet og nordover til Lofoten-Vesterålen kan det ventes vind opptil liten storm søndag.

– Dette starter som et vanlig høstlavtrykk, som sender et kraftig nedbørsområde inn mot Vestlandet. Men vi ser at dette hører til et mer langtrukkent nedbørsområde som strekker seg vestover i Nord-Atlanteren – som gjerne omtales som «atmosfærisk elv». Dette er tilsvarende fenomen som vi opplevde på Vestlandet forrige helg. Men kraftig vestavind i høyden gjør at nedbørsområdet svinger sørover utpå søndagen, slik at vi ikke får den tette intense nedbøren som varer i et døgn eller to på samme sted, sier Smits.

Advarer mot snøfall

Det hele starter nokså mildt, med nedbør som snø opp til 1500 meters høyde, men utpå søndagen faller temperaturen kjapt:

– Det skjer nokså raskt, slik at vi nord på Vestlandet vil få nedbør som snø i løpet av søndagskvelden, ganske langt ned i fjellsidene. Så for alle som skal over en fjellovergang i dette området søndag kveld, er det vinterdekk som gjelder, advarer Smits.