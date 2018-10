SKOLEMUREN: Onsdag gjorde krimteknikere undersøkelser ved muren som leder over til Majorstuen skole. Politiet gransker også mulige fluktruter. Foto: TORE KRISTIANSEN

Knivdrapet i Oslo: Politiet gransker fluktruter

INNENRIKS 2018-10-17T15:39:18Z

Dørkarmer. Gulv. Asfalt. Gjerder. Og busker. Krimteknikere saumfarer innsiden og utsiden av bygården hvor en mann i 20-årene ble funnet knivdrept – i jakten på spor etter en gjerningsperson.

Publisert: 17.10.18 17:39 Oppdatert: 17.10.18 18:55

Men etter hvert som timene og døgnene tikker av gårde etter drapet, blir jobben stadig vanskeligere for drapsetterforskerne.

En tommelfingerregel er at de første 48 timene etter et drap, er de mest kritiske – en tidsramme som nå har utløpt.

– Det er ingen som er mistenkt eller siktet i saken, sier politiinspektør Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt til VG.

Drapsetterforskerne står overfor et møysommelig puslespill, når de skal kartlegge spor, bevegelser, tekniske bevis og innholdet i en økende bunke av tips.

VGs bilder fra åstedet viser krimteknikere i heldekkende hvite beskyttelsesdrakter på jakt etter hår, hudceller, blod eller andre typer DNA-materiale som kan nagle en mulig gjerningsperson til drapet.

Det samme kan fingeravtrykk og fotavtrykk, og teknikerne har vist særlig interesse for alle mulige innganger og utganger til bygården hvor drapet fant sted.

Etter at eventuelle spor er sikret og emballert, sendes de til Kripos og Folkehelseinstituttet for analyse.

Det kan ta noe tid før man får svar på disse prøvene.

Onsdag ble det gjennomført søk med hund i leiligheten og i områdene rundt. Samtidig som krimteknikerne fortsatte sitt arbeid inne i leiligheten, kom tre analytikere fra voldsavsnittet. De inspiserte gjerdet i bakgården og muren som skiller bakhagen fra Majorstuen skole.

– Vi er opptatt av hvor en eventuell person har kommet til leiligheten og hvor personen har dratt. Vi er veldig opptatt av det. Alle innganger og utganger er viktige for politiet og videre observasjoner her mandag formiddag, sier Metlid, som bekrefter at politiet nå gransker fluktruter.

Hun sier at det onsdag kveld er stor etterforskningsaktivitet.

– Vi jobber ikke bare inne i leiligheten, men også andre steder i området, sier Metlid.

Dette er, etter det VG kjenner til, de aktuelle veiene inn og ut av leiligheten. Alle disse fire veiene granskes nå intenst av politiet:

Gjennom hovedinngangen. For å komme inn til leiligheten må man først inn en dør som går til bakgården i Arbos gate 2, og deretter inn døren til Arbos gate 2 b

Over en mur som skiller hageflekken bak leilighetsbygget fra skolegården til Majorstuen skole

Over et gjerde i bakgården

Gjennom to porter som gjør at man kan komme inn i bakhagen fra veien utenfor bygget. Disse portene har alle beboerne nøkler til.

Låst eller ulåst dør?

Politiet opplyser at det er ingen tegn til innbrudd i leiligheten, men de ønsker ikke å svare på spørsmål om ytterdøren var låst eller åpen da drapet fant sted.

Venner av kameratene i kollektive forteller til VG at leiligheten var en samlingsplass og at døren kunne stå ulåst.

– Det er ikke tegn til at noen har brutt seg inn, men jeg ønsker ikke å kommentere dette ytterligere, sier Metlid.

Obduksjon

Etter at den avdøde mannen i 20-årene ble funnet, ble kroppen hans sikret slik at eventuelle spor ikke forsvant.

Ved obduksjonen deltar både patologer og krimteknikere fra Kripos, der man saumfarer både klær og kropp for eventuelle spor gjerningsmannen kan ha etterlatt seg.

Obduksjonen forsøker også å gi et drapstidspunkt. Både drapsvåpen, metode og graden av brutalitet kan si noe om motiv og mulig gjerningsmann, samt om vedkommende må ha hatt medhjelpere.

Ifølge VGs opplysninger, var det et grufullt syn som møtte nødetatene som kom først til leiligheten på Majorstua i Oslo mandag.

Mannen i 20-årene ble funnet knivdrept i stua, og åstedet bar preg av at drapshandlingen var svært brutal, med mange stikkskader over store deler av kroppen på avdøde.

– Det er et krevende åsted hvor det tar tid å jobbe. Det er en veldig alvorlig sak, sier Metlid.

Den foreløpige obduksjonsrapporten har gitt politiet viktig informasjon i den videre etterforskningen, men politiinspektøren ønsker ikke å kommentere detaljer fra de rettsmedisinske undersøkelsene.

– Den understøtter at det er et drap, sier Metlid.

Kartlegger omgangskrets

Kun en brøkdel av drap i Norge er begått av gjerningsmenn som ikke kjenner offeret fra tidligere. Det gjør at kartleggingen av offerets omgangskrets er svært viktig for politiet i initialfasen.

Ifølge politiet, er ingen av kameratene i kollektivet kjent for dem fra tidligere saker, og venner beskriver kvartetten som en jovial og hyggelig gjeng med lidenskap for blant annet fotball.

Elektroniske spor

Politiet har innhentet store mengder videomateriale fra overvåkningskameraer i området rundt leiligheten på Majorstua. Dette arbeidet er ofte tidkrevende, siden det totalt sett er mange timer med opptak som må gjennomgås.

Etter hvert som mobiltelefoner og datamaskiner er blitt en stadig større del av dagliglivet, er elektroniske spor også blitt uvurderlige bevis for politiet når de etterforsker alvorlig kriminalitet.

Dersom politiet har sikret seg offerets mobiltelefon, så har de mulighet til å «speile» innholdet over på en datamaskin slik at det kan analyseres – og muligens gi viktige opplysninger om hvem han har vært i kontakt med i tiden før drapet.

Samtidig har trolig politiet bedt om såkalt trafikkdata fra basestasjonene i nærheten, der all mobiltelefontrafikk går gjennom. Ved å krysspeile informasjon fra ulike basestasjoner kan de fastslå hvem som har befunnet seg i et geografisk område, og bekrefte eller utelukke eventuelle alibi.