Aftonbladet: Fikk signaler fra siktedes mobiltelefon i helgen

Nesten en uke etter at klappjakten på drapssiktede Makaveli Lindén (20) startet, skal politiet i helgen ha fått et gjennombrudd som førte dem til Frankrike.

Da 24 år gamle Heikki Bjørklund Pallto ble funnet knivdrept i sin leilighet på Majorstuen i Oslo mandag formiddag forrige uke, startet politiet en massiv jakt på gjerningsmannen.

Før helgen gikk politiet ut med bilde av det som senere viste seg å være Makaveli Lindén (20), og tirsdag kom nyheten om at den drapssiktede svensken var blitt pågrepet i Dijon i Frankrike .

Aftonbladet siterer kilder med kjennskap til etterforskningen på at de i helgen fikk et gjennombrudd i jakten på den etterlyste 20-åringen: Han skal da ha blitt sporet til Belgia. Ifølge avisen ble dette starten på et samarbeid med belgisk politi, som senere førte etterforskningen til Frankrike, hvor han altså ble pågrepet.

Kilder sier til avisen at politiet søndag formiddag fikk signal fra mobiltelefonen til 20-åringen, og dermed sporet den.

Oslo-politiet ville på tirsdagens pressekonferanse ikke si noe om siktedes rute gjennom Europa, men bekreftet tett samarbeid med både svensk, belgisk og fransk politi.

– Det har vært en intens jakt som har pågått dag og natt. Mye av arbeidet den siste tiden har vært opp mot utlandet. Der har vi gått opp alle mulige kanaler, sa politiadvokat Christian Hatlo til VG.

Oslo-politiet sier at de fikk melding om pågripelsen klokken 16.35, og politiet i Dijon bekrefter til Aftonbladet at 20-åringen ble pågrepet på byens togstasjon fem minutter tidligere - klokken 16.30.

– Han kom med toget fra Chalon de Champagne. Pågripelsen ble utført av sivilpoliti og gikk rolig for seg, sier vakthavende til avisen.

Dro fra Oslo samme dag som drapet

Heikki Bjørklund Pallto (24) bodde i et kollektiv med tre andre på Majorstuen, og det var en av romkameratene som fant ham knivdrept klokken 12.15 forrige mandag.

Klokken 12.37 ble en mørkkledd mann, som politiet mener er drapssiktede, fanget opp av et overvåkningskamera i bunnen av Frognerelva, like ved Frognerparken. Her ble det også senere funnet gjenstander.

Vitne til VG: – Ble vekket av den etterlyste få timer før drapet

Kort tid etter, klokken 13.16, ble siktede observert på videoovervåkning fra Skøyen stasjon. Her ligger det en MIX-kiosk, hvor siktede var innom og handlet, ifølge daglig leder og ansatte ved kiosken.

Politiet mener at 20-åringen satte seg på toget klokken 16.56 og dro fra Oslo til Sverige . Ifølge togtabellen ankom toget Stockholm ved 22.50-tiden. Politiet mener også at han dro videre hjem til Uppsala, men har ikke ønsket å gå i detalj om dette.

– Krevende etterforskning

Mandag denne opplyste politiet at siktede hverken skulle befinne seg i Norge eller i Sverige . Politiet lette derfor etter ham i et tredje land. De opplyste også at siktede var etterlyst av Interpol i over 190 land .

Under en pressekonferanse tirsdag kveld, sa politiinspektør Grete Metlid at det har vært en krevende etterforskning.

– Det har vært en ganske krevende etterforskning. Etter at vi gikk ut med bilde og identiteten har vi selvsagt forsøkt å få kontakt med og pågripe siktede. Det gjenstår mye etterforskning i saken. Det er viktig for oss å få snakket med siktede, og å høre hva han har å si.

Vil be om rask utlevering

Politiet sender onsdag en rettsanmodning, hvor de vil begjære den drapssiktede utlevert til Norge.

– Hvor lang tid det vil ta, vil først og fremst avhenge av hans samarbeidsvilje. Hvis han samtykker, kan det gå relativt raskt, hvis ikke kan det ta måneder, sier Hatlo. Et team fra Oslo skal sendes til Frankrike for å delta på avhørene.