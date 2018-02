TOM FOR ELEVER: I 2017 ble Ljøsne skule i Sogn og Fjordane nedlagt – med én Senterparti-stemmes overvekt i Lærdal kommunestyre. Foto: Helge Mikalsen, VG

Færre skolenedleggelser med Erna enn med Jens siste fire år

Publisert: 06.02.18 08:07

INNENRIKS 2018-02-06T07:07:49Z

Det ble lagt ned 96 færre grunnskoler under Høyre og Fremskrittspartiets siste fireårsperiode enn under den rødgrønne regjeringen (Ap/Sp/SV) de fire foregående årene.

Det viser de siste tallene fra Kunnskapsdepartementet.

Mens det ble lagt ned 149 grunnskoler i perioden 2013 til 2017 under Ernas Solbergs første fire år i regjering, forsvant det 245 skoler i statsminister Jens Stoltenbergs regjeringstid – 2009 til 2013.

Jens Stoltenberg og Ap regjerte som kjent i til sammen åtte år sammen med SV og det selverklærte distriktspartiet Sp. Også i regjeringen Stoltenbergs første fireårsperiode, ble det lagt ned langt flere skoler (239) enn under regjeringen Erna Solberg, viser tallene. (se egen faktaboks)

Høyres fraksjonsleder Kent Gudmundsen i Stortingets utdanningskomité, mener den ferske oversikten over skolenedleggelser må være spesielt smertefull for Senterpartiet.

– Svartmalingen fra venstresiden i norsk politikk og kanskje spesielt fra Senterpartiet faller med dette på stengrunn. Det må smerte Senterpartiet og de rødgrønne at sentraliseringen har vært størst under deres regjeringstid og at dette også viser en kommuneøkonomi som ikke har vært bedre siden 90-tallet, sier Gudmundsen til VG.

Fakta Skolenedleggelser * 2013–2017: 149 nedlagte offentlige grunnskoler – 41 nye off. grunnskoler * 2009–2013: 245 nedlagte off. grunnskoler – 50 nye off. grunnskoler * 2005–2009: 230 nedlagte off. grunnskoler – 49 nye off. grunnskoler (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Sp-leder og tidligere statsråd i regjeringen Stoltenberg, Trygve Slagsvold Vedum, synes det er merkelig at Gudmundsen og Høyre forsøker å ta æren for at det er blitt færre skolenedleggelser på deres vakt.

– Dette blir jo besluttet lokalt, og da er dessverre Høyre ofte et av de partiene som går inn for nedlegging, kontrer Vedum.

Han minner Gudmundsen om at de 149 grunnskolene som er lagt ned i Høyres siste regjeringsperiode kommer i tillegg til alle skolene som er nedlagt fra før.

– Da blir det en merkelig øvelse å sammenligne dette fra fireårsperiode til fireårsperiode, mener Sp-lederen.

Selv er han stolt av at han i fjor engasjerte seg for å redde nedleggingstruede Breidablikk skole i hjemkommunen Stange i Hedmark. Skolen ligger et ballkast fra gården Vedum bor på, han har egne barn som går på skolen, og han har vært elev der selv.

Skolen ble reddet, takke være lokalmiljøets engasjement. Ikke minst på grunn av elevmødrenes innsats, ifølge Vedum.

Smertegrense

Han synes ikke Høyre og Gudmundsen har noen grunn til å klappe seg selv på skulderen av skoler som unnslipper grendeskoledøden.

Kent Gudmundsen mener på sin side at de økonomiske rammene til kommunene har gjort det lettere å beholde skoler de siste fire årene.

– Vi har ført en god politikk for kommuneøkonomien, sier skolepolitikeren.

Som lokalpolitiker var han selv med på å legge ned skoler.

– Det var tøft når det sto på, men det viste seg å være helt riktig.

– Hvor går smertegrensen i antall elever for at en skole skal være levedyktig?

– Det er vanskelig å si noe bastant om. Men jeg registrerer at der det er skoler med noen få titalls elever, så skal det noe til å drive en skole på forsvarlig vis faglig og sosialt, svarer Gudmundsen.