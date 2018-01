SPØK BLE ALVOR: Mannen publiserte dette bildet, uten sladd, på Facebook som profilbilde. Det likte ikke politiet, og domstolene har til nå funnet det ulovlig. Foto: Privat

Fikk bot for politilue på Facebook – ender i Høyesterett

NTB

Publisert: 23.01.18 18:54

INNENRIKS 2018-01-23T17:54:48Z

En mann (43) ble ilagt bot for å ha publisert bilde av seg selv på Facebook iført en politilue. Han nektet å betale og saken skal nå behandles i Høyesterett.

43-åringen fra Finnmark fikk i 2016 et forelegget for brudd på straffelovens paragraf 165, for å ha utgitt seg for å være en offentlig myndighet. Finnmarkingen vedtok ikke forelegget og ble i Hammerfest tingrett dømt til å betale en bot på 7.200 kroner, i tillegg til sakskostnader på 2.000 kroner.

Han anket saken til lagmannsretten, men også her bestemte retten at boten måtte betales , i tillegg til sakskostnader på ytterligere 2.000 kroner. Til sammen ble mannen dermed dømt til å betale 11.200 kroner på grunn av profilbildet med politilua.

Mannen har forklart at han ikke var klar over at det ikke var lov å legge ut et bildet. Han anket til Høyesterett, som nå skal behandle saken.