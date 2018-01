BEKLAGET: På en pressekonferanse søndag beklaget Erna Solberg og John-Ragnar Aarset igjen Høyres håndtering av saken. Foto: Frode Hansen

Høyre i tekstmelding til varslere: Vi vil samarbeide med politiet

Publisert: 24.01.18 12:04

Politiet kan få vite om innholdet i flere varsler om seksuell trakassering i Høyre når de tar kontakt med partiet. Dette skriver Høyre i en tekstmelding til flere varslere.

Siden 10. januar har det kommet ti varsler om tidligere Unge Høyre -leder Kristian Tonning Riise . Mandag ble det klart at politiet skal undersøke saken .

Nå har flere varslere fått en tekstmelding fra Høyre om at partiet vil samarbeide med politiet, etter det VG erfarer.

VG har fått se en av tekstmeldingene.

Der understreker Høyre at de hele tiden har sagt at de ikke vil ta kontakt med politiet på eget initiativ, av hensyn til varslerne. Men de skriver også at «vi vil samarbeide med politiet dersom de tar kontakt med oss».

Videre skriver Høyre at de ikke vet hvor bredt politiet vil etterforske, og at «det betyr at politiet vil kunne få vite om deg og ditt varsel».

VG har snakket med en kvinne som forteller at hun har varslet. Hun sier hun ble sjokkert og uvel da hun i mediene leste at statsadvokaten ba politiet undersøke en av anklagene mot Riise.

– Jeg er veldig spent på denne prosessen og at det blir gjort riktig. Det er viktig, så det ikke blir et nytt overtramp mot alle sammen, sier hun til VG

Vil ikke kommentere

VG har vært i kontakt med Høyres kommunikasjonssjef Peder Egseth, som sier følgende:

– Vi kommer ikke til å kommentere dialogen med varslerne, eller innholdet i varslene av hensyn til tillitsforholdet vi har etablert til dem.

Så langt har ikke politiet tatt kontakt med Høyre.

– Status i går var at politiet ikke har vært i kontakt, sier han.

På en pressekonferanse søndag gjentok statsminister og partileder Erna Solberg og generalsekretær John-Ragnar Aarset at Høyre vil samarbeide med politiet, men ikke vil ta kontakt på eget initiativ.

Politiet: – Satt i gang innledende undersøkelser

Mandag ettermiddag ble det klart at politiet skal undersøke saken.

– Politimesteren i vedkommende politidistrikt har etter beskjed fra påtalemyndighetene satt i gang innledende undersøkelser for å se om det er grunnlag for etterforskning, sa embetslederen i det aktuelle statsadvokatembetet til VG mandag ettermiddag.

Tirsdag fortalte Høyre til VG at partiet ikke ønsker å høre Riises versjon av episodene det har blitt varslet om . Dermed kan ikke det være en del av informasjonen politiet eventuelt vil få fra Høyre.

Høyre: – Vi har sviktet

Så langt har det kommet 21 varsler i partiet etter at Riise gikk av som Unge Høyre-leder 10. januar. Alle gjelder seksuell trakassering.

Høyre har vært åpne om hvor mange varsel de har fått inn.

– Vår vurdering har vært at skal vi rydde i kulturen, så må vi ha full åpenhet. Det at vi har vært åpne om dette, gjør at vi har fått flere varsler: Fordi flere tør melde når det er andre som har meldt. Jeg tror det bidrar til at vi har senker terskelen, sa Erna Solberg til VG i går.