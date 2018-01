Politiet om likfunnet: – Vi mener det er Janne Jemtland

BRUMUNDDAL (VG) Kvinnekroppen som ble funnet i Glomma, skal være den savnede tobarnsmoren Janne Jemtland (36). Politiet mener ektemannen har tatt livet av henne.

Politiet hentet lørdag ettermiddag opp en død kvinne fra bunnen av Glomma ved Eidsbrua i Våler kommune.

– Det har vært en kraftig utvikling i saken de siste dagene. Vi gjorde som kjent rettede søk i Glomma. Der gjorde vi funn av en død person. Vi mener det er mye som tyder på at det er den savnede Janne Jemtland som vi nå har funnet, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden.

Politiet avventer ytterligere ID-undersøkelser før de med sikkerhet kan si at det er den savnede tobarnsmoren som er funnet. Obduksjonen finner sted mandag.

Janne Jemtland har vært savnet siden 29. desember. Denne natten skal hun ha forlatt hjemmet sitt i Brumunddal ved 02-tiden.

Fredag ble hennes ektemann i 40-årene siktet for drap. Et snaut døgn senere ble funnet gjort i Norges største elv.

– Det er spor og opplysninger etter pågripelsen av ektemannen som gjorde at vi gjennomførte rettede søk i Glomma, og gjorde dette funnet, sier politiadvokaten.

Få oversikt: Dette er forsvinningen i Brumunddal

Ektemannen har siden pågripelsen blitt avhørt i mange timer. Han beskrives som samarbeidsvillig, men nekter straffskyld.

Politiet har en teori om hvordan Janne Jemtland er blitt drept.

– Vi mener nå å vite hva som er tilstøtt Janne Jemtland. Ektemannen hennes er siktet for drap, sier Van der Eynden, som ikke vil utdype dette nærmere.

Han vil heller ikke kommentere om politiet har en teori om motivet for drapet.

– Vi besitter en teori som danner grunnlag for en drapssiktelse. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn i detaljene rundt dette, sier politiadvokaten.

Tidligere yrkessoldat

Ifølge TV 2 er den drapssiktede ektemannen domfelt flere ganger på 1990-tallet, blant annet for voldskriminalitet. Den siste dommen stammer fra 1994.

En gang på 1990-tallet lot ektemannen seg verve til den myteomspunne Fremmedlegionen i det franske forsvaret. Bilder på sosiale medier viser ham i uniform flere steder i verden.

Han skal ha deltatt i skarpe oppdrag på Balkan og i Afrika. Under et oppdrag i Djibouti ble mannen imidlertid skadet, og etter at han slo opp skaden for noen år siden, skal han ha hatt en administrativ rolle i legionen.

I Folkeregisteret hadde han i flere år en av Fremmedlegionens baser i Frankrike som postadresse.

Ektemannen og Janne Jemtland har tidligere bodd flere år sammen i Frankrike, før de flyttet tilbake til Brumunddal hvor de begge kommer fra. De giftet seg i 2006 og har to mindreårige barn sammen.

– Dette er en veldig tøff og tung sak. Barna er i en sårbar alder, og noe av det mest dramatiske et barn kan oppleve, er å miste en av sine nærmeste omsorgspersoner. Det blir dobbelt vanskelig når vi da kommer i en situasjon hvor den ene da mistenkes for å ha drept den andre, uttalte bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen til VG før helgen.

Fremstilles for fengsling

Ektemannen ble pågrepet fredag ettermiddag. Det skjedde etter at politiets kriminalteknikere hadde undersøkt ekteparets bolig i Brumunddal.

Ifølge Hamar Arbeiderblad skal det ha blitt funnet blodspor i boligen.

Han er siktet for forsettlig drap. Han nekter straffskyld.

– Han har det svært tungt. Han samarbeider og forklarer seg i avhør. Jeg kan ikke kommentere innholdet i forklaringen hans, sa forsvarer Ida Andenæs i Advokatfirmaet Elden sent lørdag kveld.

Mandag fremstilles ektemannen for varetektsfengsling i Hedmarken tingrett.

– Nøyaktig tidspunkt for fengslingsmøte har vi ikke ennå, utover at han skal fremstilles for varetektsfengsling mandag, sier politiadvokat Van der Eynden.

