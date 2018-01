NYE POSTER: Det ligger an til ministerpost både for Iselin Nybø, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen i Solbergs nye regjeringskabal. Foto: NTB SCANPIX / VG

Kilder til VG: Her er Venstres nye statsråder

Mandag kveld ligger det an til at Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Iselin Nybø blir Venstres statsråder i Erna Solbergs treparti-regjering, ifølge VGs opplysninger.

VG får bekreftet at Venstre -lederen ligger an til å bli kulturminister i den blå-blå-grønne regjeringen, og at det trolig var det gjeveste valget på Trine Skei Grandes egen ønskeliste.

Det betyr i så fall at dagens kulturminister Linda Helleland (H) må ut av departementet etter to år der.

VG har informasjon om at Venstres nestleder Ola Elvestuen overtar som klima og miljøminister etter Vidar Helgesen (H), med mindre det blir endringer i siste liten.

Får forskning og høyere utdanning

Venstres tredje statsråd, slik det ligger an mandag kveld, er Iselin Nybø (36) fra Rogaland. Hun falt ut av Stortinget i fjor høst etter fire år som representant og nestleder i Stortingets utdanningskomite.

Nå, sier kildene, blir hun trolig statsråd for forskning og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet.

Grande fikk velge

I løpet av tirsdagen bør partilederne i Høyre, Frp og Venstre bli enige om hvordan den nye, blågrønne regjeringen skal se ut, for å kunne reise til Slottet og bli utnevnt av Kongen i Statsråd, trolig allerede på onsdag.

Etter det VG forstår fikk Grande fritt velge departement, ettersom hun er partileder.

De eneste departementene hun ikke kunne velge mellom var Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet. Men istedenfor et stort departement valgte Venstre-lederen å overta Kulturdepartementet.

Venstre mener kulturfeltet trenger en ny kurs, og at dette er et departement hvor det vil være mulig å synliggjøre hvilken forskjell det er å ha Venstre i makten eller ikke.

Samtidig sier en Høyre-kilde at en kulturminister fra Venstre vil bli godt mottatt i de andre regjeringspartiene, ettersom ingen av dem har kultur som et prioritert politikkområde.

Sylvi Listhaug (Frp) skal etter det VG erfarer være klar for mer ansvar i regjeringen. Ifølge VGs kilder ligger Listhaug mandag kveld an til å bli ny justis- og beredskapsminister med ansvar for innvandringsfeltet.

Integreringsavdelingen skal flyttes ut av Listhaugs portefølje, men VG er ikke kjent med hvor denne vil bli plassert.

Dermed ligger det an til at Frp må ofre dagens justisminister, Per-Willy Amundsen, som følge av Venstres inntog i regjeringen, ifølge VGs kilder.

I Kunnskapsdepartementet har Høyre-kronprins Torbjørn Røe Isaksen vært statsråd helt siden Høyre/Frp-regjeringen ble dannet i oktober 2013. Nå kan han bli byttet ut:

Etter det VG erfarer planlegger Erna Solberg å dele ansvaret for departementet i to, hvor Høyre og Venstre får en statsråd hver. Venstre og Iselin Nybø vil da få ansvaret for høyere utdanning og forskning, mens Høyre får ansvaret for barnehager og grunnskolen.

En høyaktuell statsråd for øvrig utdanning, fra barnehage til videregående, er Høyres unge «stjerneskudd» Henrik Asheim fra Akershus, får VG opplyst. Han var statsråd-vikar for Røe Isaksen i fjor høst.

En kilde sier at Røe Isaksen som arbeids- og sosialminister er en åpenbar mulighet.

Etter det VG erfarer, ligger det også en joker inne i kabalen: De tre partilederne skal vurdere å etablere en egen eldreminister, som blir plassert under Helse- og omsorgsdepartementet.