Syv ungdommer til sykehus i Narvik - skal ha blitt alkoholforgiftet

NTB

Hege Wallenius

Publisert: 26.01.18 04:27

INNENRIKS 2018-01-26T03:27:22Z

Seks gutter og en jente i tenårene ble sendt til sykehuset etter et arrangement på en restaurant.

– Det er snakk om ungdom i alderen 15, 16, 17. De har alle vært på et arrangement på den samme restauranten. Mellom fem og ti skal ha vært mer eller mindre bevisstløse og ble lagt inn på sykehus for behandling, sier Fred Leirvik, operasjonsleder i Nordland politidistrikt, til NTB.

Politiet fikk første melding om ungdom som var overstadig beruset i 23-tiden torsdag. Meldingene fortsatte å komme inn til 2-tiden.

Pressevakt Per-Christian Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier til VG tidlig fredag at i alt syv personer i slutten av tenårene ble sendt til sykehuset i Narvik . Blant disse var seks gutter og en jente.

– Tre av dem ble innlagt til observasjon og medisinsk oppfølging. De øvrige ble sjekket ut og sendt hjem etter hvert. De tre som ligger inne vil bli utskrevet i løpet av dagen, sier Johansen.

Leirvik sier til NTB at det dreier seg om for mye inntak av alkohol, men at det er usikkert hvorvidt drikken var medbrakt eller kjøpt.

– Det er jo en alvorlig sak, man skal være 18 for å kjøpe og drikke alkohol. Narvik politistasjon vil etterforske saken videre, og undersøke med restauranten om hva som er skjedd, sier operasjonslederen.