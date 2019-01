Terrorsiktet russer har endret forklaring etter Kiwi-knivstikking

INNENRIKS 2019-01-22T14:48:54Z

En 20 år gammel russer som er siktet for terror etter at han knivstakk en 25 år gammel kvinne i en Kiwi-butikk i Oslo, har endret forklaringen sin totalt.

NTB

Publisert: 22.01.19 15:48

Ifølge mannens advokat Ola Linde hevder mannen nå at han bare skulle på ferie og at han ikke var «helt i form» da knivstikkingen skjedde.

Han tar nå fullstendig avstand fra terror, sier Lunde til Dagbladet.

Bakgrunn: Knivstikking etterforskes som terror

Mannen hevder nå at han kun var på ferie i Skandinavia, noe som står i sterk kontrast til hans forklaring til politiet fredag, da han hevdet at knivstikkingen var et terrorangrep og at meningen var å drepe flere . Han hevdet da at hensikten var å drepe kristne europeere.

– Han forteller at han fikk et innfall og gjorde dette. Han var ikke seg selv den dagen, sier han. Og han tar avstand fra ønsket om å drepe kristne og europeere. Han har ingen dragning mot islam. Han er ikke en troende. Han opplyser at han er ateist og kun tror på seg selv, sier Lunde til Aftenposten .

Sikkerhetssjef om Kiwi-angrepet : - En grotesk og feig handling

Den 25 år gamle kvinnen, som var et helt tilfeldig offer, ligger alvorlig skadet på sykehus, men er ute av respirator.

Knivofferets bror: Stakk henne med to hender rundt kniven

20-åringen har tidligere forklart at han har blitt inspirert av terrorangrep, som angrepet i Paris i november 2015 som kostet 130 mennesker livet, og angrepet i Berlin i desember 2018 der tolv personer ble drept.

Mannen er varetektsfengslet i fire uker. Politiets sikkerhetstjeneste vil ikke kommentere når de har planlagt nye avhør av den terrorsiktede, men sier at mannen har endret forklaring tidligere og at den nye forklaringen ikke endrer på etterforskningen.