I ÉN BIT: Fjøsveggen ble revet av i én bit. Familien skal prøve å sette den på igjen og forsterke den når stormen er over. Foto: Trond K. Johansen

Storm i nord: Fjøsveggen ble sugd ut

INNENRIKS 2019-01-10T20:26:55Z

ØKSNES (BLADET VESTERÅLEN): Det ble luftig for de 160 sauene inne i fjøset til Freddy Andreassen på Myre, da vinden slet røstveggen i fjøset rett ut.

Trond K. Johansen (Bladet Vesterålen)

Martha Holmes

Publisert: 10.01.19 21:26 Oppdatert: 10.01.19 21:54

Freddy Andreassen har hatt en del å stri med for å få fjøs og dyr til å ha det bra. En brann for flere år siden gjorde at han måtte bygge nytt fjøs. Det er dette som nå har fått sugd og blåst ut en hel vegg, i den kraftige stormen som herjer hele Nord-Norge.

– Jeg skjønner ikke at dette skulle skje, siden den har stått i mange stormer som har vært kraftigere enn denne, men det var vel et par vinduer som sto oppe i fjøset og en kraftig kastevind som kom kastet over oss, sier Freddy Andreassen til Bladet Vesterålen.

De 160 sauene som stod inne i fjøset var omtrent 20 meter unna veggen som kollapset, forteller han.

– De har det bra, men har nok fått det litt mer luftig. Det blåser vind fra nordvest, så det kommer ikke noe inn i fjøset gjennom den manglende veggen, men det er jo ergelig at noe slikt skjer. Det blir masse arbeid å få dette på plass igjen, sier far Freddy Andreassen til Bladet Vesterålen.

Andreassens sønn, Fredrik Andreassen (19), utdyper overfor VG at både han og faren var på jobb da det skjedde, men at de har en teori om hva som rev veggen ut.

– Det vi antar at har skjedd, er at lufttrykk har kommet inn i møkkakjelleren med mye kraft, sier han.

Heldigvis slapp ingen av sauene ut - og de kom alle fra det uten skader. Det er han glad for:

– Jeg føler ikke for å springe igjennom en storm etter sauer, sier han.

