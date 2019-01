Derfor er det ulvebråk igjen

INNENRIKS 2019-01-08T15:51:15Z

Regjeringen har igjen satt sinnene i kok hos landets ulvemotstandere. For Erna Solbergs (H) regjering mener to av de tre flokkene som Rovviltnemndene vil skyte, må få leve.

Publisert: 08.01.19 16:51

Ulvemotstandere busses nå inn til Oslo for å rase mot regjeringen. To år etter regjeringens ulvepolitikk gjorde Sp så opprørt at de mente klima- og miljøvernministeren måtte gå av, blusser ulvestriden igjen opp i Norge.

Grunnen er to ulveflokker i Akershus/Hedmark og Østfold.

Den omstridte ulvesonen

Den mest omstridte ulveflokken ble fredet sist gang det stormet som verst rundt de norske ulvene. Slettås-flokken holder til dypt inne i Hedmarks skoger, men har skapt mye frykt blant lokalbefolkningen i Trysil.

VG har tidligere skrevet om Tora (73), som ikke tør ikke gå alene fra gården på grunn av ulvene.

Flokkens revir er inne i det Stortinget har vedtatt skal være Norges ulvesone. Men flokken overlevde ikke denne gang. I høst ga regjeringen for første gang grønt lys til at ulv kunne skytes innenfor ulvesonene og to dyr fra Slettås-flokken ble skutt 1. januar:

Dette er ulvesonen * Stortinget har vedtatt et avgrenset forvaltningsområde hvor det skal være ynglende ulv i Norge, den såkalte ulvesonen. Området omfatter deler av Hedmark og Akershus og hele Oslo og Østfold. * Innenfor området er det et mål å ha fire til seks ungekull hvert år, hvorav tre helnorske. (NTB)

«Denne regjeringen skyter ulv», er beskjeden fra statsminister Erna Solberg.

Men ikke nok, vil beskjeden være fra demonstrantene med fakler utenfor Stortinget tirsdag kveld.

Blankt nei til skyting av ulver i Akershus og Østfold

Rovviltnemndene ville nemlig også skyte to andre flokker innenfor ulvesonene: Mangen i Akershus/Hedmark og Hobøl i Østfold. Til det fikk de blankt nei fra regjeringen. Varaordføreren i Hobøl fra Frp er så opprørt at han mener Frp må gå ut av regjeringen .

Kort forklart: Rovviltnemndene ville skyte 17 ulver inne i områdene som Stortinget har vedtatt at skal være landets ulvesoner. De fikk grønt lys for tre ulver, men blankt nei på resten. Regjeringen mener at ulvene ikke har nok «skadepotensial».

Rovviltnemndene ville skyte 17 ulver inne i områdene som Stortinget har vedtatt at skal være landets ulvesoner. De fikk grønt lys for tre ulver, men blankt nei på resten. Regjeringen mener at ulvene ikke har nok «skadepotensial». Utenfor ulvesonene: Rovviltnemndene ville i tillegg skyte 26 ulver utenfor den såkalte ulvesonen. Der fikk de grønt lys fra regjeringen.