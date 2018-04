PÅ LANDSMØTE: Venstre-leder Trine Skei Grande er her avbildet under partiets landsmøte, som avholdes denne helgen på Gardemoen. Foto: Helge Mikalsen

Venstre: Har beklaget overfor mannen i sex-saken

Publisert: 13.04.18 13:12 Oppdatert: 13.04.18 14:23

I februar ringte Venstres kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær til mannen som hadde et intimt møte med Trine Skei Grande i 2008. Han beklaget flere ganger på vegne av partiet at mannen følte seg utsatt for ryktespredning.

Sentrale Venstre-kilder sa onsdag til VG at Trine Skei Grandes rådgivere har omtalt mannen hun hadde sex med da han var 17 år som «ressurssvak», «litt enkel», uten jobb og stilt spørsmål ved hans mentale tilstand.

Venstres kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær sier til VG at han har tatt kontakt med mannen og beklaget.

– Har fulgt opp saken internt

– Han var skuffet og opprørt over at han hadde hørt at folk i Venstre hadde omtalt ham ufordelaktig. Jeg har ikke hørt slike beskrivelser om han, men jeg beklaget tydelig overfor mannen. Denne unnskyldningen på vegne av Venstre gjentok jeg flere ganger under samtalen, og jeg lovet også å følge dette opp internt. Det har jeg gjort, skriver han i en e-post til VG.

Haugsvær snakket med mannen 7. februar i år. Han vil ikke svare på VGs spørsmål om hvordan saken er fulgt opp internt, eller om noen i partiet har innrømmet å komme med slike påstander om mannen.

Benektet påstandene

Ifølge VGs kilder var det blant annet statssekretær og Grandes nære rådgiver, Jan-Christian Kolstø, som sa at mannen var psykisk ustabil.

Kolstø svarte følgende i onsdagens VG:

– Dette er påstander fra anonyme kilder som jeg vil avvise. Jeg har hverken truffet eller snakket med den personen det er snakk om og har ikke grunnlag for å komme med noen karakteristikk av vedkommende, sa han.

Kolstø har ingen kommentar til denne saken.

– Ingen beklagelse for ryktespredning

Mannen, som nå er 26 år, utdannet ingeniør og jobber som prosjektleder, bekrefter samtalen.

– Det var ingen beklagelse på at det hadde foregått ryktespredning, men han sa at han beklaget på vegne av partiet hvis jeg følte at jeg hadde blitt utsatt for ryktespredning, sier han, og legger til:

– Jeg ble veldig glad da VG denne uken hadde funnet ut det samme, nemlig at det var spredt negative rykter om meg. Det bekreftet at det faktisk har skjedd. Det er trist.

Haugsvær ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til uttalelsene til 26-åringen.

I februar skrev VG at statsminister Erna Solberg (H) har mottatt to brev der hun blir varslet om oppførselen til Grande i bryllupet i 2008.

Det var tirsdag denne uken at saken tok en ny vending, da 1. nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, gikk ut på Facebook og sa at hendelsen skjedde i hans bryllup på ettersommeren 2008. Han la også til at 17-åringen er en slektning av ham.

Borten Moe angrep samtidig Grande for å mistenkeliggjøre slektningens versjon av saken .