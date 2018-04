GÅR SIN EGEN VEI: Trine Skei Grande (i midten) og Venstre følger ikke etter Høyre og Erna Solberg i ett og alt - som dette bildet fra regjeringsforhandlingene på Jeløy kan tyde på. Hverken Grande eller Siv Jensen (til venstre) og Frp vil ha nachspiel-forbud på sine landsmøter. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ingen nachspiel-stopp i Venstre og Frp, serverer øl og vin på landsmøtet

Publisert: 06.04.18 15:53

Mens Høyre har nedlagt nachspiel-nekt på helgens landsmøte, tillater både Venstre og Fremskrittspartiet nachspiel og skjenking av alkohol under landsmøtene senere i vår.

Høyt inntak av alkohol har vært medvirkende årsak til #metoo-saker i Høyre .

Generalsekretær John-Ragnar Aarset fastslo tidligere denne uken at det ikke kom til å bli noe nachspiel på helgens Høyre-landsmøte på Gardermoen. Det ville også bli mer begrenset skjenking av alkohol enn på tidligere landsmøter, ifølge Aarset.

Men hverken Venstre eller Fremskrittspartiet ser noen grunn til å nekte sine delegater hverken nachspiel eller alkohol på deres landsmøter senere i vår.

– Vi nedlegger ikke et nachspiel-forbud, men vi er nøye med å orientere og ansvarliggjøre delegasjonslederne, sier generalsekretær Marit Meyer i Venstre til VG.

Hun forteller at det vil bli servert alkohol, men begrenset til to enheter pr. person på landsmøtets festmiddag.

Hun presiserer imidlertid at partiet vil ha et bevisst forhold til at landsmøtedeltagerne ikke opptrer upassende på det tre dager lange landsmøtet neste helg.

– Dette med alkohol og atferd under landsmøtet blir et eget tema på landsstyremøtet i forkant. Vi vil forsikre oss om at landsmøtet skal foregå i en god sosial ramme, sier Meyer.

Partiet har hatt en egen ordning med en spesiell farge på armbånd rundt håndleddet til deltakere under 18 år.

Denne ordningen viderefører både Venstre og Fremskrittspartiet, ifølge generalsekretærene Marit Meyer (V) og Fredrik Färber (Frp).

– Vi har heller ikke innført noe generelt forbud mot nachspiel på vårt landsmøte, bekrefter Fredrik Färber i Fremskrittspartiet overfor VG. Frp-landsmøtet åpnes om to uker, også det på Gardermoen.

Partiet har en regel om at det skal være ro på hotellrommene etter klokken 23. Men dette begrenser seg altså til hotellrommene og ikke til fellesarealene. Frp har ikke noen organisert sammenkomst i form av nachspiel, men er altså åpen for private initiativ.

Partiet har i likhet med Venstre håndtert flere varslersaker etter #metoo sist vinter. Färber er i likhet med Meyer i Venstre opptatt av at landsmøtedelegatene må opptre ansvarlig i sin atferd på fylkesårsmøter og landsmøter.

– Vi er blitt mer bevisst på å jobbe for å unngå upassende oppførsel. Dette har også vært tema på våre fylkesårsmøter, sier Fredrik Färber i Frp.

Fremskrittspartiet holder sitt landsmøte på Gardermoen 22.-24. april, mens Venstre er neste parti ut etter Høyrelandsmøtet denne helgen, - og skal avholde sitt landsmøte på Gardermoen 13.-15.april.

