IKKE VALG: – Jeg har ikke noe annet valg enn å gå til politiet, sier Lisbeth Sogn. Tirsdag denne uken leverte hun det som er den 16. anmeldelsen mot Addictologi-miljøet. Foto: Cicilie S. Andersen

Tidligere ansatt anmelder Laila Mjeldheim: – Jeg skulle kidnappes og bankes

Publisert: 10.04.18 20:09 Oppdatert: 10.04.18 20:21

Lisbeth Sogn (52) har fått opplysninger om at hun skulle kidnappes, bankes og presses til å trekke sin sak mot forretningskvinnen Laila Mjeldheim (41). Nå har Sogn gått til politiet.

– Jeg fikk vite detaljene om dette i mars. Dette er svært ubehagelig og jeg har nå ikke noe annet valg enn å gå til politiet å anmelde Laila Mjeldheim, sier Lisbeth Sogn til VG.

Hun har fått høre i detalj hvordan hun skulle kidnappes, tas med ut i Maridalen og bankes skikkelig.

– Personen som skulle ha fått oppdraget, hadde trukket seg, og det ble ikke noe av det, sier Sogn til VG.

Tirsdag forrige uke anmeldte hun Laila Mjeldheim. Det blir den 16. anmeldelsen VG har registrert mot addictologi-miljøet, frontet av de to terapeutene Espen Andresen og Laila Mjeldheim. Avhøret ble tatt opp på lyd, skrevet ut og signert av Lisbeth Sogn.

Politiet bekrefter anmeldelsen.

– Denne saken etterforskes av enhet vest, og som et ledd i etterforskningen vil det ses på mulige sammenhenger opp mot tidligere anmeldelser som omhandler det samme miljøet, bekrefter påtaleleder Beate Brinch Sand ved felles enhet for påtale.

VG har vært i kontakt med Laila Mjeldheim, som uttaler følgende om Lisbeths Sogns anmeldelse:

– Dette føyer seg inn i rekken av historier i VGs sciencefictionserie om meg og mitt selskap. Jeg tar meget sterk avstand fra påstandene som er direkte usanne og/eller tatt ut av sin sanne sammenheng , sier hun.

Slått til blods

I august i fjor startet rettssaken i Oslo tingrett der Lisbeth Sogn stevnet Laila Mjeldheim (41), kvinnen som driver Det Norske Kartselskapet, der de ansatte måtte ha obligatorisk terapi hos det såkalte Addictologi Akademiet.

Sogn vant frem på alle punkter.

Rettssaken skulle egentlig være en ordinær tvistesak om utbetaling av lønn, men ble i tillegg et innblikk i en skjult verden for mange: Miljøet rundt Addictologi Akademiet, drevet av den omstridte terapeuten Espen Andresen (52).

Retten fikk høre historier om utskjelling av de ansatte, om kontroll av hvem de var sammen med, trekk i lønn hvis de kom for sent, eller ikke tok ut av oppvaskmaskinen.

En av de viktigste vitnene i rettssaken, Bjørn Ivar Nordstrøm (29), ble også slått til blods fire dager før han skulle vitne. Den ukjente voldsmannen la igjen en hilsen:

– Hold deg unna Laila, eller så får du.

VG skrev tidligere denne måneden historien om hvordan tidligere klienter av terapeutene Andresen og Mjeldheim har blitt oppsøkt av straffedømte torpedoer.

Ville takke torpedoen

Sogn sier at hun har vært i kontakt med personen, som skulle kidnappe henne, og takket ham for at det ikke ble noe av.

– Jeg tok også kontakt fordi jeg håpet at han ville kunne stå frem og vitne om det som hadde skjedd, sier Sogn.

I en chat på Facebook skriver denne personen følgende etter at Sogn har takket ham skriftlig:

«Uff, ja det var nippen til å gå galt, hatet mot deg var ekstremt, veldig ekstremt må jeg si»

Lisbeth Sogn har levert denne loggen til politiet.

VG har vært i kontakt med mannen, men han ønsker ikke å svare på spørsmål.

Omsider tatt på alvor av politiet

Sogn leverte sin anmeldelse på politihuset tirsdag ettermiddag forrige og opplevde å bli tatt på alvor.

– Det skal sies at jeg var i kontakt med politiet den 12. mars, og la frem opplysningene hos politiet i Asker og Bærum. Da var det først og fremst for å få voldsalarm.

Da skal hun ha fått beskjed om å ta saken videre med Oslo politidistrikt.

– I Oslo fikk jeg igjen beskjed om å komme tilbake med mer dokumentasjon, aller helst ville de at jeg skulle ta med meg han torpedoen, som jeg hadde hørt skulle ta meg, for å avgi forklaring, sier Sogn.

– Hva sa du da?

– Jeg sa at det føltes feil, og at det var for mye å be om. Det ville være helt usannsynlig at jeg skulle få ham med meg på politihuset for å forklare seg, sier Sogn.

– Ubehagelig

Hun utdyper videre:

– Det er politiets oppgave å etterforske. Det kan ikke være min oppgave å fly rundt å innhente informasjon fra torpedoer og andre vitner. Når man ser på den historikken rundt dette miljøet nå, og volden som har skjedd, så forventer jeg å bli tatt på alvor.

Sogn synes opplysningene om at hun skulle kidnappes og bankes er ubehagelige med tanke på at hun igjen skal møte Laila Mjeldheim til ny rettssak i Borgarting neste vinter, da saken skal ankebehandles.