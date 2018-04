SPERRET AV: Det var natt til 4. april at det ble løsnet minst fem skudd inn i en leilighet på Fjellhamar på Romerike. To personer ble såret FOTO: HELGE MIKALSEN

Opplysninger til VG: Mann pågrepet etter skyteepisode på Fjellhamar

Publisert: 12.04.18 12:01 Oppdatert: 12.04.18 13:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-12T10:01:42Z

En ung mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at det ble løsnet flere skudd mot en leilighet på Fjellhamar på Romerike sist uke.

Ifølge VGs opplysninger, er den unge mannen av utenlandsk opprinnelse. Han ble pågrepet i en politiaksjon torsdag formiddag.

– Jeg vil ikke kommetnere saken akkurat nå, sier politiadvokatr Sonika Sharma ved Øst politidistrikt til VG.

Den pågrepne mannen skal være bosatt i Oslo

Mor og sønn såret

Det var sent om kvelden 3. april i år at det ble skutt minst fem skudd mot en leilighet på Fjellhamar på Romerike hvor det oppholdt seg syv personer. To personer ble truffet av skuddene, en mor og hennes sønn som befant seg inne i leiligheten.

Moren i slutten av 30-årene var på besøk hos sine tre sønner, og de satt å så på TV da skuddene ble avfyrt mot boligen. Begge de sårede er utenfor livsfare etter behandling på sykehus.

Politiet etterforsker også om det er en sammenheng mellom skyteepisoden på Fjellhamar og en annen skyteepisode på Stovner i Oslo, som skjedde vel 80 minutter tidligere på kvelden.

– Når det skjer to slike skyteepisoder, så vil det være naturlig å se disse i sammenheng. Vi har derfor innledet et samarbeid med Oslo politidistrikt, sa politiadvokaten til VG forrige uke.

Politiet jakter flere personer i saken, og det er ventet ytterligere pågripelser.

Denne artikkelen handler om Krim