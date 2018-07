VÆRENTUSIAST: Nils Gudbrandsplass har rigget til en egen temperaturmåler i hagen. Her er han foran målestasjonen Todokk i Nesbyen - som vil avgjøre om den nesten 40 år gamle temperaturrekorden vil stå ved. Foto: Brian Cliff Olguin

Kjemper for å beholde temperaturrekorden

I 48 år har Nesbyen markedsført seg som Norges varmeste by. Nå trues rekorden av den sagnomsuste målestasjonen i Gulsvik.

Året er 1970. Målestasjonen Todokk måler temperaturen 35,6 grader. Stedet er Nesbyen, et lite tettsted mellom Gol og Norefjell.

Det er få som kjenner været i Nesbyen så godt som Nils Gudbrandsplass. Moren hans, Ragnhild, pleide å vikariere for kvinnen som vanligvis hadde ansvar for å lese av temperaturmåleren. Det gjorde hun heldigvis ikke 20. juni 1970.

– Du vet, man målte med kvikksølv den gangen. Moren min hadde ikke like mye erfaring med måling som kvinnen hun vikarierte for. Så hun var ganske glad for at hun ikke hadde ansvaret for å rapportere om den høyeste temperaturen som noen sinne har blitt målt i Norge. Da hadde den nok blitt dratt mer i tvil, forteller Gudbrandsplass.

Varmerekorder for fall

Den høyeste registrerte temperaturen i Norge noen gang er 35,6 grader i Nesbyen i Buskerud 20. juni 1970. Lengst har rekorden stått i Oslo, som nådde 35 grader 21. juni 1901.

Årets varmeste dag så langt ble registrert i Nedre Eggedal i Buskerud, som hadde 33,8 grader 26. juni. Stedet hadde også den varmeste dagen i 2017, med 31,8 grader.

Han kaller seg værentusiast. Kanskje er det oppvekststedet som har gjort det, litt påvirket blir man vel når man bor et sted som blir isende kaldt om vinteren, og kokende varmt om sommeren.

Han har rigget til sin egen målestasjon i hagen. Inne kan han se temperaturene på en liten skjerm, og han kan også følge med på mobilen sin. På mobilen får vi se at temperaturmåleren har fått kjørt seg denne sommeren.

– Jeg har målt opp mot 39,6 denne sommeren, og over 39 mange dager. Men måleren min er riktignok ikke kalibrert, så det er absolutt ikke en fasit. Men varmt har det vært.

35,6: Norges varmeste by

Wenche Holm er født det året varmerekorden ble satt. Hun er født og bor i en bygd som har dedikert et eget øl til navnet «35,6», trykket T-skjorter og flagget langs hovedgata i sentrum med egne 35,6-flagg.

– For 24 år siden jobbet jeg på infosenteret her, og da hadde vi alle T-skjorter med en sol og «35,6». Alle i Nesbyen kjenner godt til denne rekorden. Det er klart vi ikke vil miste rekorden nå, etter så mange år, sier Holm.

Men sommeren har vært varm, selv for et folk som er vant til både kulde og varme. Nesbyen hadde nemlig også landets kulderekord fra 1914 til 2010, målt til 38 blå. Lille Ida Isabelle ble født for tre uker siden, og kan potensielt bli en ny varmerekord-baby.

– Det er i alle fall ti år siden jeg kan huske at det har vært så varmt. Jeg er bonde, så jeg kan uansett ikke gjemme meg inne. Men når man bor her, blir man på et vis vant til det. Man må hvert fall finne seg i det, sier faren hennes, Bjørn Olav Aalton.

Temperaturkrig

Rundt det 40 år gamle varme-fenomenet har det oppstått en liten kald krig mellom to nabobygder. Det stedet som per i dag er den største trusselen mot Nesbyen temperaturmessig, er nemlig Gulsvik. Men stemmer målingen der? Kan Gulsvik være en verdig vinner?

– Gulsvik kan ikke være varmere enn Nesbyen. Grunnen er det store vannet Krøderen, og vann er det som holder temperaturene nede. Vannet blir ikke varmet opp fort nok til at det kan bli så varmt som det som måles i Gulsvik, forteller Gudbrandsplass.

Han referer til værekspert Bernt Lie, som selv har besøkt Nesbyen flere ganger. Lie har også fortalt Gudbrandsplass at elva i Nesbyen var nesten tørket opp det året rekorden ble satt.

– Dessuten, målestasjonen i Nesbyen står slik som den skal: På gress og uten bebyggelse og vegetasjon rundt. Den i Gulsvik står også på gress, men den er omringet av pukk og står nærme jernbanelinjen, noe som hever temperaturen, sier Gudbrandsplass.

– Er folk fra Gulsvik enige i det, tror du?

– Nei, ha ha. Det er de nok ikke.

– Er det snakk om en slags temperaturkrig her?

– Du kan vel kalle det det. Men vi tyr nok aldri til skyttergravene, betrygger værentusiasten.

På tross av at Nesbyen gjerne vil beholde rekorden sin, har de respekt for spillereglene.

– Det er Meteorologisk institutt sine målinger som gjelder. Så hvis de måler høyere i Gulsvik, kan vi ikke anke. Vi blir nok sure med en gang og nekter, men alle superlativer vil leve videre om Nesbyen. Og dessuten, det blir nok ikke et tema. Rekorden blir ikke slått, ler Gudbrandsplass.