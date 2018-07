Kvikne satt fast i myra – Ble reddet av brannvesenet

Publisert: 29.07.18

2018-07-29

Den 15 år gamle traveren sklei ut i grøfta under en morgentur lørdag. – Det var grusomt å se hesten sin så desperat, sier eieren.

Uhellet var ute da Heidi Linnerud og hennes søster var på tur i Budalen i Rakkestad kommune. Da de skulle forbi en bom på veien, gikk Linnerud av hesten og leide den rundt.

– Grunnen ga etter, han sklei bakover og landet på ryggen i grøfta. Der er det myr, så han ble sittende fast, forteller Linnerud til VG.

Hendelsen ble først omtalt i Rakkestad avis.

Fikk panikk

– Det var helt grusomt å se hesten sin så desperat, sier Linnerud, og legger til at utsiktene er dårlige når hester sitter fast i myr.

Kvikne fikk panikk da han merket at han satt fast.

– Han prøvde alt han kunne for å komme seg opp, men da kom han bare lengre og lengre ut i myra.

Linnerud holdt hodet til Kvikne og fikk roet ned dyret.

– Vi er veldig gode venner, så han stoler på meg.

Det var hell i uhell at det skjedde så nærme veien. Da kunne brannvesenet hjelpe dem. Andre kom også til for å hjelpe med redningsaksjonen.

– Brannvesenet kom først med en brannbil, men måtte etter hvert tilkalle kranbil for å dra hesten opp.

Etter mye om og men, fikk de gravd under hesten for å feste stropper rundt kroppen hans. I overkant av to timer etter at Kvikne sklei, ble han heist opp av myra.

Sterk påkjenning

Etter uhellet har Kvine vært i dårlig form, og går på sterke smertestillende. Anstrengelsene hesten gjorde for å komme seg opp av myra har vært en stor påkjenning på kroppen hans.

– Han er ikke så bra, han klarer ikke å gå noe særlig. I tillegg har han ødemer rundt på kroppen, blant annet på brystet og i buken, forteller eieren.