SPERRINGER OG VARSELSKILT: Året etter at et foreldrepar omkom ved Nigardsbreen i 2014 ble det satt opp nye sperringer. Fortsatt velger mange turister å trosse sperringene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Myndighetene setter inn vakter ved Nigardsbreen etter dødsfall

NTB

Publisert: 07.08.18 18:37 Oppdatert: 07.08.18 19:22

INNENRIKS 2018-08-07T16:37:09Z

Luster kommune setter ut vakter ved Nigardsbreen for å unngå flere dødsfall etter at en turist omkom søndag.

– For å styrke arbeidet vårt i en periode fremover setter vi i gang en ordning med fysisk vakt på ettermiddagen når det er flest folk i området, sier rådmann Jarle Skartun i Luster til NRK .

En 38 år gammel mann fra Østerrike omkom etter å ha falt i Nigardsbrevatnet i Luster kommune i Sogn og Fjordane søndag. Mannen var en av tre personer som havnet i vannet etter at en isblokk løsnet fra breen og skapte en stor bølge.

De tre hadde gått forbi sperringene som var satt opp for å markere en sikker sone mellom turister og breen. Det varme været i sommer har ført til tilfeller der breen har kalvet og store ismasser har løsnet. Flere har reagert på turistenes uvørenhet i forhold til sikkerheten ved breen, blant annet Statens Naturoppsyn og ansvarlige i Luster kommune.

Anne Rudsengen i Statens Naturoppsyn mener tiltak med fysiske vakter kan være en løsning.

– Vi har Trolltunga og Besseggen hvor vi vet de har folk til stede i høysesong. Kanskje det er en mulighet, så det vil vi diskutere, sier hun til NRK.

Mandag snakket VG med reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge. Hun pekte også på at det har blitt satt ut folk som informerer turister ved de mest populære turistattraksjonene, og at dette kan være en del av grunnen til at det har vært en reduksjon i antall redningsaksjoner i den norske fjellheimen de siste årene.

Allerede dagen etter dødsulykken var det ifølge Rudsengen flere turister som igjen valgte å trosse sperringene ved breen.

I løpet av årene har det vært flere alvorlige ulykker ved Nigardsbreen. I 2014 døde to tyske turister, som også skal ha beveget seg forbi sperringene. I 1994 ble en polsk kvinne alvorlig skadet etter at ismasser løsnet og de havnet i vannet. I 1986 omkom en dansk kvinne og hennes åtte år gammel datter etter at de ble tatt av isblokker som raste.