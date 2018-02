FENGSLINGSMØTE: Politimannen blir fremstilt for fengsling i Oslo tingrett onsdag ettermiddag. Foto: Hoen, Espen Sjølingstad

Siktet politimann varetektsfengsles i to uker

Publisert: 21.02.18 11:18 Oppdatert: 21.02.18 17:55

INNENRIKS 2018-02-21T15:01:52Z

En politimann i 50-årene varetektsfengsles i to uker med brev og besøksforbud

Det avgjorde Oslo tingrett onsdag. Siktede selv var ikke til stede i retten.

Politimannen er siktet etter straffelovens paragraf 157 – motarbeiding av rettsvesenet. Han er også siktet for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang, noe som skal ha skjedd for noen år siden.

– Det siste forholdet går noen år tilbake i tid, og skal ha foregått over en lengre tidsperiode, sier etterforskningsleder Knut Wold til VG.

Politimannens forsvarer, advokat Bernt Heiberg, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han mener vilkårene for varetektsfengsling ikke er til stede, og begjærte seg derfor løslatt, sier Heiberg.

Han har ikke noen kommentar til hvordan hans klient stiller seg til anklagene, eller hvorfor han ikke var til stede i retten.

Fakta § 157. Motarbeiding av rettsvesenet Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste a) opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling, et arbeid eller en tjeneste i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak, eller b) gjengjelder en handling, et arbeid eller en tjeneste som aktøren har utført i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak. Med aktør i rettsvesenet menes den som a) er fornærmet i en straffesak, har anmeldt et straffbart forhold eller anlagt søksmål i en sivil sak, b) har avgitt forklaring for politiet, påtalemyndigheten, domstolen, kriminalomsorgen eller Gjenopptakelseskommisjonen, c) arbeider eller utfører tjeneste for et organ som nevnt i bokstav b, d) er fast eller oppnevnt forsvarer, bistandsadvokat eller prosessfullmektig, eller e) vurderer å foreta en slik handling eller å påta seg et slikt arbeid eller en slik tjeneste. Første ledd gjelder tilsvarende overfor tjenestemenn i Den internasjonale straffedomstolen. Kilde: Straffeloven

Politimannen er ansatt i Innlandet politidistrikt.

Han ble i fjor dømt til samfunnsstraff for råkjøring i en sivil politibil. Han ble også fradømt retten til å kjøre bil i fem måneder.