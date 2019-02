FALLER: Venstres Trine Skei Grande, KrFs Olaug Bollestad, Høyres Erna Solberg og Frps Siv Jensen sitter i Norges største regjering, med hele 22 statsråder, her i stortingssalen. Mens antallet statsråder går opp, går oppslutningen motsatt vei. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ernas nye regjering slaktes i ny VG-måling – ville tapt 19 stortingsmandater

Erna Solbergs flunkende nye flertallsregjering har hatt en tøff start og får en elendig mottagelse: Oppslutningen om Høyre, Frp, Venstre og KrF er i fritt fall – og velgerne slakter abortpolitikken KrF fikk gjennomslag for.

Her er de dystre hovedfunnene i målingen Respons analyse har utført for VG mellom 31. januar og 4. februar, etter forhandlingene som resulterte i den historiske Granavolden-plattformen:

De fire regjeringspartiene får til sammen en oppslutning på 41,1 prosent i januarbarometeret. Ved valget høsten 2017 fikk de samme partiene en oppslutning på 48,8 prosent. Fallet er altså på hele 7,7 prosentpoeng.

Tapet av stortingsmandater er enda verre: Mens dagens regjeringspartier fikk 88 mandater ved valget i 2017, ville de fått kun 69 mandater hvis det var valg i dag, ifølge målingen.

Aps leder Jonas Gahr Støre har derimot grunn til å se lysere på dagens situasjon: De rødgrønne partiene Ap, Sp og SV, som satt i regjering sammen fra 2005 til 2013, får 96 mandater.

Hvis Støre også legger til mandatene fra MDG og Rødt, som trolig vil støtte en rødgrønn fremfor en blågrønn regjering, har Støre til sammen hele 100 mandater i banken.

– Denne målingen viser at folk tviler på den nye borgerlige regjeringen, sier Aps partisekretær, Kjersti Stenseng .

KrFs abortseier

Respons analyse har også undersøkt nordmenns holdninger til regjeringens nye abortpolitikk.

Følgende spørsmål ble stilt: «I den nye regjeringsplattformen er det foreslått å fjerne retten til fosterreduksjon, såkalt tvillingabort, før uke 12. Stiller du deg positiv eller negativ til en slik endring?»

Svarene må være deprimerende for KrFs forhandlingsleder og mulige neste partileder, Kjell Ingolf Ropstad , og statsminister Erna Solberg :

Kun 21 prosent stiller seg positive.

Hele 56 prosent stiller seg negative – mens 22 prosent ikke er sikre.

KrF er det eneste partiet der flertallet stiller seg positive til å fjerne denne retten, 79 prosent, mens 12 prosent stiller seg negative.

Ernas velgere misfornøyde

Men blant Høyres velgere er det liten entusiasme å spore for KrFs store hjertesak: 30 prosent stiller seg positive til endringen, men 50 prosent stiller seg negative.

– Det er ingen tvil om abortsaken er den viktigste saken, hvor folk er uenige med den nye regjeringen. At det norske folk hegner kraftig om abortloven, er veldig bra. Når det gjelder oppslutning om Ap er vi godt fornøyd med at vi i flere målinger får en oppslutning opp mot 30 prosent. Det inspirerer oss til full mobilisering fremover mot kommunevalget, sier Kjersti Stenseng til VG.

Høyres nestleder, helseminister Bent Høie, erkjenner at endringene i abortloven kan være tunge å svelge for velgerne. Men han tror Høyres oppslutning vil øke og at endringene vil få økt forståelse over tid.

– Det kommer målinger som går i ulike retninger, men summen av målingene nå viser at Høyre holder godt stand. Men det er klart at vi nå må få snakket om vår politikk igjen ...

– Altså om fosterreduksjon?

– Nei. Snakke om de sakene som vi har blitt enige om på Granavolden, sier Bent Høie.

– Ja, fosterreduksjon?

– Nei, det nye politiske prosjektet som regjeringen bygger på, alt fra satsingen på barn og utenforskap til en likeverdsreform for familier som har barn med spesielle utfordringer.

– Og endringen i adgangen til fosterreduksjon.

– Den skal også gjennomføres. Jeg har hele veien ment at Norge bør ha en lovregulering som er på linje med landene rundt oss, og hvor vi går tilbake til den situasjonen som var frem til 2016.

– Tror du velgerne vil bli mer entusiastiske for endringen over tid?

– Jeg mener dette er en viktig og riktig endring, men så er det slik at det er kontroversielt å endre abortloven. Men i spørsmålet om fosterreduksjon opplever jeg at det er mer delte meninger enn i spørsmålet om paragraf 2c. Det viser også denne målingen. Men dette er ikke en endring vi gjør for å få flere velgere. VI gjør det fordi vi mener det er riktig, sier Høie.

I målingen oppnår Ap en oppslutning på 29,7 prosent – på desimalen den samme i forrige måned, som ville økt antall stortingsrepresentanter fra dagens 49 til 57.

Frp faller

Høyre faller imidlertid fra 26 prosent i forrige måned til 22.9 prosent nå. Også det nest største regjeringspartiet, Frp, faller fra 11,5 prosent til 10,5 prosent. Både Venstre og KrF havner under sperregrensen for utjevningsmandater.

En som har grunn til å glise etter denne målingen, er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han har som uttalt målsetting å bli tredje største parti i Norge, i første omgang ved høstens kommunevalg.

Men med en oppslutning i denne målingen på 12,2 prosent, ligger Vedum for øyeblikket godt an til å putte Frp-leder Siv Jensen i skammekroken.