Her er drepte Said (28) sammen med vennen Marco Elsafadi: – Han var som en lillebror for meg

BERGEN/OSLO (VG) Said Bassam Chataya var på ingen måte en som oppsøkte slagsmål og vold, sier vennen Marco Elsafadi.

Publisert: 18.02.19 21:56 Oppdatert: 18.02.19 22:12







28 år gamle Said Bassam Chataya døde fredag kveld etter å ha blitt knivstukket under et masseslagsmål ved bensinstasjonen Circle K ved Danmarksplass i Bergen.

Med det mistet tidligere basketballspiller og «Mesternes mester»-vinner, Marco Elsafadi, en nær venn gjennom 14 år.

Til Bergens Tidende forteller Elsafadi at han fikk dødsbudskapet tidlig lørdag morgen, men at det tok flere timer før han klarte å la dødsbudskapet synke inn.

– Jeg var i sjokk og trodde først at det ikke var sant. Så veltet virkeligheten inn over meg. For meg var Said som en lillebror. Vi hadde et veldig nært og varmt forhold. Og selv om vi ikke lenger møttes like ofte som før, var det like tett og varmt, sier Elsafadi til avisen.

ÅSTEDET: Blomster ble i helgen lagt ned ved Circle K nær Danmarksplass i Bergen hvor den 28 år gamle mannen ble knivdrept. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Overfor VG beskriver Elsafadi vennen som en god og snill gutt som han selv var en mannsfigur for.

– Han var på ingen måte en som oppsøkte gjengslagsmål og vold. Han hadde ikke bagasje, men var en kjærlig gutt som ikke utgjorde noen trussel, sier han.

– Omsorgsfull

Den tidligere idrettsutøveren forteller at det var han som fikk vennen til å flytte til Bergen for halvannet år siden. Formålet var blant annet å komme seg bort fra et miljø i Oslo.

Marco Elsafadi har gjennom en årrekke jobbet med forebyggende arbeid rettet mot barn og unge, og møtte Said Bassam Chataya gjennom sitt arbeid i New Page Norge. I 2012 spilte de to inn en video i forbindelse med Unicef-prosjektet «Den ene».

– Han var ekstremt omsorgsfull og stilte opp for sine søsken som han tok ansvar for. Han var også opptatt av at brødrenes rolle i søsterens liv skulle være beskyttende, og ikke kontrollerende, sier Elsafadi til Bergens Tidende.

Totalt har tolv personer blitt pågrepet etter det politiet betegner som et masseslagsmål fredag kveld. Ni av dem ble løslatt mandag.

Til VG sier Elsafadi at han mener flere av de involverte i saken har fått for lite hjelp og oppfølging.

– Det er åpenbart. Folk spør om dette kunne vært unngått. Selvfølgelig, dette skulle aldri ha skjedd. Det handler om langsiktig forebygging. Det føles forbanna meningsløs, sier Esafadi.

Tre fengslet

Den ene av de tre varetektsfengslede er siktet for selve drapet, mens de to andre er siktet for psykisk medvirkning. Den drapssiktede er ifølge VGs opplysninger den dreptes fetter.

Alle tre nekter straffskyld.

Politiadvokat Trond Eide vil ikke gå inn på hva den psykiske medvirkningen besto i, men at det generelt kan være utsagn som tilskynder handlingen, eller det å stille opp sammen med en person som skal i en konflikt.

Drapssiktedes forsvarer, advokat Jørgen Riple, fikk i går ettermiddag se overvåkningsvideoen som ifølge politiet viser knivstikkingen.