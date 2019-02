TORDNER MOT REGJERINGEN: Ella Marie Hætta Isaksen (21) tok nyheten om at gruvedrift i Repparfjord svært tungt. Foto: Frode Hansen/VG

«Stjernekamp»-vinneren vil lenke seg fast mot gruvedrift: – Overgrep mot samisk kultur

Ella Marie Hætta Isaksen (21) har i lang tid kjempet mot gruvedumpingen i Repparfjord. Torsdag fikk gruvedriften grønt lys i Stortinget. – Det gjør meg veldig sint og lei meg, sier hun til VG.

I morgentimene torsdag ble det klart at Nærings- og fiskeridepartementet gir driftskonsesjon for gruvedrift på Nussir-feltet i Kvalsund i Finnmark – til tross for heftige protester fra både Naturvernforbundet, Sametinget, Natur og ungdom og Unge Venstre.

Fjorårets «Stjernekamp»-vinner Ella Marie Hætta Isaksen vært sterkt engasjert i saken siden 2014, og er én av dem som er fast bestemt på å lenke seg fast for å hindre gruvearbeidet. Dagens nyhet tok hun svært tungt.

– Jeg har hele tiden hatt et lite håp. I dag er det håpet borte. Det gjør meg veldig sint og lei meg, sier hun til VG.

– Stort overgrep

Hun understreker at det er to viktige perspektiv ved saken – miljø og samisk kultur.

– Nussirgruven har vært gruve tidligere, for 30 år siden ble det deponert avfall i fjorden. Da holdt man på å ta livet av den. Økosystemet holdt på å bli helt utryddet, men likevel er man villig til å gjøre det samme på nytt. I tillegg er dette området samisk reinbeiteområde, forteller hun.

Isaksen peker på at et stort flertall på Sametinget sa klart nei til prosjektet.

– Det stikker veldig dypt når det er snakk min kultur, spesielt når jeg vet at det er vanskelig å være reindriver i dag. Når man står overfor et så stort overgrep fra regjeringen påvirker det folks mentale tilstand, sier artisten.

REPPARFJORD: Det har tidligere vært kobbergruve i Repparfjord i Kvalsund. Foto: Jørgensen, Bjørn / SAMFOTO

Ønsker ikke ny Alta-sak

Hun trekker paralleller til Alta-saken, en av de mest kjente miljøsakene i norsk historie. Konflikten pågikk mellom 1968 og 1982 og dreide seg om utbygging av kraftverk i Alta-Kautokeino-vassdraget. Folkeaksjonen som oppsto tok i bruk blant annet sivil ulydighet, demonstrasjoner og sultestreik.

– Jeg vet ikke om vi vil at historien skal gjenta seg, at vi får en «Alta 2.0», tordner Isaksen.

– Jeg har aldri kjent urettferdighet på kroppen slik jeg gjør i dag. Det føles så utrolig tydelig for meg hva som skjer. Dette er et grovt overtramp. Det er så tydelig at regjeringen med vilje kjører over samiske interesser. Det er helt vanvittig stygt, sier hun, og er klar for å stille opp med lenker når tiden er inne.

Hun vil få selskap av Unge Venstre-leder, Sondre Hansmark, som sier til NTB at han ikke gir seg i kampen mot å stoppe gruvedriften.

– Dette er ikke over ennå. Jeg har planer om å lenke meg fast for å forhindre denne miljøkatastrofen, sier han.

Ifølge Naturvernforbundet og Natur og ungdom har 2.900 personer skrevet under på en liste hvor de sier seg villige til å bryte loven for å aksjonere, skriver NTB.

UNGE VENSTRE-LEDER: Sondre Hansmark er klar på at han er klar til å lenke seg fast for å forhindre kobberutvinning i Kvalsund. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Får støtte fra MDG og SV

Isaksen får støtte fra talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad.

– Det er hårreisende at Venstre og KrF går med på å overkjøre urfolks rettigheter og støtter dumping av gift og avfall i fjorden, skriver han i en mail til VG.

Han mener saken gjør at Venstre bør gå ut fra regjeringen.

– Det er helt vanvittig om de velger å fortsette å sitte i regjering når de gang på gang går på store miljøsmeller. De har ingen miljøgjennomslag av betydning å vise til i regjeringen. Dette bør være spikeren i kisten for Venstres forsøk på å sitte i regjering med Høyre og Frp, skriver han.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken sier til NTB at SV har stor forståelse for protestene som vil komme, og at de frykter konsekvensene gruvedumpingen kan ha for livet i Repparfjorden og den samiske reindriften.

– Dette er en miljøskandale av dimensjoner. Regjeringen sikrer med dette at Norge er et av svært få land i verden som bruker våre fjorder som søppelplass for gruveindustrien.

Jubler over beslutningen

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) jubler imidlertid over driftskonsesjonen.

– NHO er veldig glad for at denne beslutningen nå er tatt, og at det nå er mulig å komme i gang med driften. Dette er en seier for jobbskaping i nord og også en seier for mineralnæringen som gir store muligheter i Norge, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til NTB.

Gruveselskapet selv kaller godkjenningen «en historisk hendelse», og mener gruvedriften vil være positiv for nærområdet.

– Det er blir en utrolig stor endring for bygda som når går fra å være en fraflyttingsbygd til å være en plass der det skjer veldig mye spennende ting, sier administrerende direktør Øystein Rushfeldt i Nussir til NRK.