Jordraset i Orkdal: – Tragisk og veldig vondt

Krimteknikere og geologer har undersøkt bolighuset og området som ble rammet av jordras lørdag ettermiddag. En person kom seg ikke ut av huset i tide, og ble funnet omkommet lørdag kveld.

Publisert: 17.02.19 17:45 Oppdatert: 17.02.19 18:09







– Det er klart at dette er en sak som vil prege bygda en god stund fremover dette her, sier fungerende ordfører i Orkdal kommune, Jørgen Indregård, til VG.

Han forteller at kommunens kriseteam er på plass for å ta seg av de pårørende.

– Mange innbyggere er jo både naboer og i samme omgangskrets. Det er en tragisk sak, og vi synes det er veldig vondt, forteller Indregård.

Det var klokken 15.29 lørdag ettermiddag at politiet fikk melding om at det hadde gått et jordras i Råbygda, et par kilometer fra Orkanger i Orkdal.

To personer var i huset da raset gikk. En av dem kom seg ut og fikk varslet politiet, mens den andre fikk status som savnet.

BAKGRUNN: Bolighus tatt av jordras i Orkdal – én person bekreftet omkommet

Krevende redningsarbeid

Synet som møtte nødetatene var et bolighus som var delvis skjøvet av grunnmuren, og hadde store ødeleggelser innvendig. Ifølge NTB ble underetasjen helt begravet i jordmassene. Letingen etter den savnede ble beskrevet som svært utfordrende, og deler av huset måtte rives for å kunne komme til i nye områder.

Rett etter klokken 22 bekreftet politiet at personen som var savnet etter raset var funnet omkommet inne i bolighuset.

Krimteknikerne har i dag gjort undersøkelser på rasstedet, og huset er frigjort til kommunen.

– Krimteknisk har undersøkt og sikret spor. Det blir antagelig en ny vurdering av geologene i morgen mandag, sier Kristen Bergstrøm, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, til VG.

ENORME ØDELEGGELSER: Jordskredet skjøv huset av grunnmuren, og førte til store ødeleggelser. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Ifølge geologene er det på nåværende tidspunkt ikke fare for at det vil gå nye ras i området.

– En del av innbyggere har vært urolig for at det skal gå nye ras, men så langt er det ikke fare for det. Vi kommer til å ta kontakt med geologene i morgen for en ny vurdering, fordi vi ønsker å være helt sikre på at alle kan føle seg trygge fremover, sier ordfører Indregård.

Kan ha blitt utløst av mildvær

I Råbygda der raset gikk bor det mellom 300 og 500 mennesker.

Ifølge ordføreren er det ikke vanlig med slike ras i området.

– Orkanger er en bygd som ikke er utsatt for så mye ras, så det er ikke noe som skjer hos oss til vanlig. Det er ikke bratt og ulendt terreng, så det er helt spesielle forhold som gjør det, sier han.

KREVENDE: Alle nødetater rukket ut til rassteder lørdag ettermiddag. Arbeidet med å lokalisere den savnede personen var krevende på grunn av de store ødeleggelsene, opplyser politiet. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Stein Are Strand, geotekniker ved Norges vassdrags- og energidepartement (NVE) i Trondheim var en av dem som rykket ut til rasstedet lørdag. Han forteller at det ennå ikke er konkludert med årsak til at jordmassene ble utløst.

– Jordskred blir vanligvis utløst av vann, altså at jorden er vannmettet etter mildvær. Selvfølgelig kan også tineprosesser i jorden være en medvirkende årsak, men det er for tidlig å konkludere i dette tilfellet, sier Strand.

Jordskredet besto av forskjellige typer løsmasser i tillegg til snø på bakken. Det var blant annet leire, matjord og kanskje også noe morenemasse, forteller Strand.

– Men vi har ennå ikke fått en fullstendig oversikt, sier han.