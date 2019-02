I VANDREHALLEN: Morten Wold (Frp) (til venstre) i Stortingets vandrehall sammen med tidligere stortingspresident Olemic Thommessen (H) i forbindelse med overskridelsene på Stortingets byggeprosjekt i februar i fjor. Foto: Tore Kristiansen, VG

Morten Wold (Frp): Bør bli lettere å gi stortingspolitikere avskjed

2. visepresident på Stortinget, Morten Wold, sier det bør bli lettere å gi folkevalgte på Stortinget avskjed. Han får støtte av flere.

Publisert: 04.02.19 16:09

Wold, som er partifelle av trusselsiktede Mazyar Keshvari i Fremskrittspartiet og som sitter i Stortingets presidentskap, mener man på nytt bør vurdere om det skal innføres mulighet for fritak fra vervet som stortingsrepresentant:

- Ja, jeg mener vi bør drøfte en slik fritaksmulighet, sier Wold til VG.

Han forsøkte å reise problemstillingen etter de mange metoo-sakene med stortingspolitikere involvert i fjor.

Nå aktualiserer Keshvari-saken debatten igjen, mener Wold. Keshvari ble pågrepet i helgen etter trusler med våpen. Han ble løslatt igjen søndag kveld, men siktelsen opprettholdes og han har besøksforbud mot fornærmede i saken.

Keshvari nekter straffskyld og er sykmeldt.

Elden er åpen

– Det ble ikke fremmet noe konkret forslag om dette i fjor. Men jeg fikk støtteerklæringer fra flere kolleger på Stortinget, sier Morten Wold.

Han fortsetter:

– Nå har det skjedd flere ting som ikke er bra for Stortingets omdømme. Behovet for å ta denne diskusjonen er ikke blitt mindre de senere årene, sier Wold, som vil fremme et forslag for Frps gruppestyre i første omgang.

Advokat og vara på Stortinget for Høyre, John-Christian Elden, åpner også døren forsiktig.

– Et minimum for dette måtte være at det skjer ved dom som er rettskraftig. Det vil aldri være akseptabelt at den utøvende eller lovgivende forsamling selv fjerner representanter valgt av folket. Grunnloven vår hindrer også dette. Domstolene skal også passe på våre folkevalgte. Men husk at det kan gi rom for misbruk slik vi for eksempel ser i Tyrkia der det brukes i en maktkamp, sier Elden.

Wold mener det trengs mer av både tid og utredning av hvilke handlinger som kan føre til avskjedigelse eller fritak fra jobben som folkevalgt.

– Det vil dessuten kreve grunnlovsendring med godkjenning i to stortingsperioder for en endring av dagens praksis, understreker Wold.

– Når vi nå får et eksempel på en alvorlig sak der en stortingsrepresentant er siktet for en hendelse som skal innebære trusler med våpen, så kan det hende det ville vært en lettelse både for Stortinget og representanten selv at han fikk fritak, sier Morten Wold.

Han er ikke i tvil om at de mange sakene med stortingsrepresentanter innblandet i negative, alvorlige saker det siste halvannet året - gjør noe med Stortingets omdømme.

Støtte og motbør fra Senterpartiet

Også Senterparti-veteran og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen tenker i samme baner som Morten Wold.

– Ja, det må seriøst drøftes, svarer Lundteigen på VGs spørsmål om det bør bli lettere å avskjedige stortingsrepresentanter.

– Når det begås straffbare handlinger i stortingsperioden- som fører til at en representant idømmes fengselsstraff - bør dette drøftes i Stortingets presidentskap og fremlegges som sak i Stortinget i plenum, skriver Lundteigen i en sms til VG.

For at en stortingsrepresentant skal avskjediges etter dagens lovverk, må han eller hun i praksis utøve tjeneste for en fremmed makt.

Per Olaf Lundteigens partifelle på Stortinget, Kjersti Toppe, er ikke enig med ham. Hun synes ikke det bør bli lettere med avskjedigelse av folkevalgte på Tinget.

– Det er heldigvis ikke så vanlig med slike alvorlige saker som denne. Selv om det den siste tiden har vært flere saker om upassende oppførsel osv, så får det holde at de ikke blir gjenvalgt. Ellers får de ta den straffen de får av rettsapparatet, skriver Toppe i en sms til VG.

Hun får støtte av tidligere stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H).

– Her er jeg helt prinsipiell. Rettsvesenet tar seg av saken, og dømmer. Vi har ikke mulighet for nyvalg eller åpnet for at man trekker seg fra Stortinget i en valgt periode. Skal man endre på dette, skal det ikke skje ut fra enkeltepisoder, mener Gundersen.