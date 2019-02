Betongfirma saksøker staten etter angivelig verving av spioner i Russland

Ølen Betong går til sak mot staten etter at medarbeidere i Russland skal ha blitt forsøkt vervet som spioner. Selskapet mener de har tapt 150 millioner kroner.

NTB

Publisert: 15.02.19 13:18 Oppdatert: 15.02.19 13:28







Ifølge NRK hadde betongselskapets advokat gitt regjeringsadvokaten frist til klokken 12.00 fredag med å svare.

Vi fikk et svar fra regjeringsadvokaten som gikk ut på at staten mente det ikke forelå noe ansvar. Da har vi ikke noe annet valg enn å ta ut et søksmål, sier advokat Per M. Ristvedt.

les også Norsk forretningsmann sier han ble forsøkt rekruttert: – E-tjenesten dukket opp på fabrikken

Ifølge NRK skal norsk etterretning i flere år ha forsøkt å rekruttere norske ansatte ved Ølen Betongs fabrikk i Murmansk. To av bedriftens ansatte har de siste årene blitt pågrepet av russisk etterretning og kastet ut av landet.

– De forsøkte å verve eller kontakte oss ved rundt ti forskjellige anledninger, sier administrerende direktør Atle Berge.

Han må nå drive Murmansk-avdelingen fra Norge fordi han er utestengt fra Russland i ti år.

En ansatt i samme firma skal flere ganger ha blitt oppsøkt av det som skal ha vært agenter fra PST og presset til å gi informasjon. Han ble til slutt pågrepet av russisk etterretning i Murmansk og skal ha blitt truet med pistol samtidig som han fikk tilbud om å bli dobbeltagent. Også han er utvist fra Russland i ti år.

Riksadvokatens kontor har fredag ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK.