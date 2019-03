TILTALT: Rettssaken mot politimannen går denne og neste uke i Gjøvik tingrett. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Tiltalt politimann om fornærmede: – Oppfattet meg som en blanding av politimann og bror

GJØVIK TINGRETT (VG) Den tiltalte politimannen mener den fornærmede kvinnen aldri var en informant for ham og nekter for at de noen gang har hatt en seksuell relasjon.

Det forklarte 51-åringen fra vitneboksen i Gjøvik tingrett tirsdag formiddag.

– Hun virket interessert i politiet, synes det var spennende å snakke om og med politiet, sier mannen om da han møtte den fornærmede kvinnen for første gang.

– Jeg kan ikke huske fra den gangen at hun var noen som ga noe særlig informasjon. Jeg skal ikke si at hun ikke har gjort det noen gang, men ikke den gangen, fortsetter han.

Spesialenheten for politisaker mener politimannen har misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en kvinne som samtidig skal ha gitt ham informasjon om det lokale rusmiljøet.

I retten nekter mannen for at kvinnen fungerte som hverken kilde eller informant.

– Hun har aldri vært i besittelse av informasjon som gjør at vi har følt det har vært verdt å innlede noe samarbeid og hun har heller ikke vært stabil nok, troverdig nok. Hun har kommet med informasjon, det har hun, men ikke som kilde, ikke som informant, sier han.

I RETTEN: Aktor Per Martin Utkilen fra Spesialenheten og forsvarer Bernt Heiberg fra advokatfirmaet Elden. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Ikke ekstraordinær kontakt

– Informasjonen var ofte gammel eller generell, for eksempel om «hvem som var på kjøret nå». Men slike ting visste vi. Det var ikke ny god informasjon som gjorde ar vi sperret opp øynene og satt i gang etterforskning.

Kvinnen som er fornærmet i saken forklarte tirsdag i retten at hun over noen måneder i 2009 hadde gjentatt seksuell omgang med den tiltalte politimannen. Kvinnen mener at dette gjorde at hun selv slapp unna politiet.

Den tiltale politimannen nekter for all seksuell kontakt med kvinnen som er i slutten av 30-årene.

– Måten jeg har hatt kontakt med henne er ikke noe ekstraordinær. Jeg har hatt mye mindre kontakt med henne enn med mange andre.

Politimannen sier han kjente til at det gikk rykter om han hadde et forhold til den fornærmede kvinnen, men at han avfeide dette som tull. Selv mener han kvinnen periodevis søkte seg til ham for å få råd og støtte.

– Hun var positiv og glad og synes det virker som om hun synes det var ålreit med kontakt. Jeg mener hun har oppfattet meg som blanding av politimann og bror. Når andre muligheter har vært brukt opp har hun tydd til meg, for å få litt rådgivning, sier 51-åringen.

Ga fornærmede penger

Han erkjenner at han tidsvis også har lånt henne penger.

– Det kan ha vært 200 kroner, 300 kroner når hun har vært i nøden. Sånne penger som du ikke regner med å få igjen, sier politimannen.

Senere sier at han også har gitt henne penger i forbindelse med at han har vært hjemme hos henne. Samtidig sier han at mener det ville vært meningsløst å betale fornærmede for at hun skulle yte tjenester for ham.

– Hun er alltid ute etter penger. Jeg kunne ha foret henne med 10.000 kroner i uken og det hadde ikke holdt, sier han.

Den fornærmede kvinnen forklarte mandag at hun oppfattet tiltalte som svært interessert i narkotika. Kvinnen hevdet at politimannen ofte hadde mange spørsmål om ulike typer stoffer.

– Det stemmer, jeg har stilt masse spørsmål. «Hvordan virker kokain?» «Hvordan virker amfetamin?» Det spør jeg alle om. Delvis fordi jeg vil at de skal føle seg viktige og delvis fordi narkotika virker forskjellig på folk, forklarer tiltalte.