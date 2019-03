TILSYN: Fylkeslegen i Vestfold og Telemark åpner tilsynssak etter at en mann i 50-årene døde etter et bad på en omsorgsinstitusjon i Færder kommune. En pleier og kommunen har status som mistenkte i saken, som også etterforskes av politiet. Foto: Gisle Oddstad

Åpner tilsyn etter at mann i 50-årene ble badet i glovarmt vann

Fylkeslegen i Vestfold og Telemark skal granske hendelsen der en beboer på en omsorgsinstitusjon døde etter å ha blitt badet i glovarmt vann. Ifølge fylkeslegen var temperaturen i tanken skrudd opp for å få bukt med legionellasmitte i forkant av ulykken.

Hendelsen fant sted i Færder kommune i Vestfold søndag 24. februar. Mannen døde av skadene fire dager senere på Haukeland sykehus i Bergen.

– Vi har bestemt oss for å åpne tilsynssak, sier fylkeslege i Vestfold og Telemark, Jan-Arne Hunnestad, til VG.

– Vi kommer til å sette i gang med etterforskningen med en gang. Vi vil da se på hva det er som har skjedd, hvorfor det har skjedd, og om det kan skje igjen. Pasientsikkerheten er viktigst for oss, og det er veldig alvorlig det som har skjedd. Derfor er det viktig å sørge for at det ikke kan skje igjen.

Kan ha vært over 70 grader i tanken

Fylkeslegen kan ikke svare på hvor lenge pasienten har vært i det varme vannet, eller hvilken temperatur vannet holdt. Dette er ting de håper å avklare med etterforskningen.

– Det vi vet er at den aktuelle institusjonen har hatt legionella i varmtvannsanlegget, så temperaturen ble skrudd opp tidligere. Samtidig skal det være slik at de har innført nye rutiner for å sikre at det ikke ble noen brannskader som følge av at de skrudde opp temperaturen, sier Hunnestad.

– Hvor mange grader er det snakk om?

– Det er over 70 grader i hvert fall, men jeg vil ikke tro de har gått så mye over 70 grader av økonomiske årsaker, forteller Hunnestad, og legger til at normal temperatur i en varmtvannstank er på rundt 60 grader.

Han poengterer at de ikke kjenner til om temperaturen er skrudd ned igjen før hendelsen, eller om varmtvannstanken fortsatt hadde en temperatur på over 70 grader.

Tilsyn i 2017 etter bruddskader

Hunnestad opplyser at det også i 2017 var en tilsynssak mot institusjonen.

– Vi kommer til å ta med den i betraktningen i vår tilsynssak, forteller han og legger til:

– Det var snakk om bruddskader. Det er jo sånt som kan skje, men noen av skadene kan tyde på at personalet i beste fall ikke var godt nok opplært.

ALVORLIG: Fylkeslege Jan-Arne Hunnestad forteller at de ser alvorlig på hendelsen, og at det derfor er besluttet å opprette tilsynssak. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Hunnestad forteller at skadene tydet på at det hadde blitt brukt «uheldige» måter å forflytte pasientene på.

Tilsynssaken ble etterforsket før han selv overtok som fylkeslege, og Hunnestad kjenner derfor ikke til konklusjonen i dette tilsynet på nåværende tidspunkt.

Én ansatt og kommunen mistenkt

Politiet har også opprettet etterforskning av saken, og fortalte søndag at både pleieren som hadde ansvar for mannen og kommunen risikerer straff.

– Dette er en hendelse som skjedde i forbindelse med stell av beboer. Pleieren har status som mistenkt i saken. Det er et tema om vedkommende har kjent på vannet først, for dette handler om i hvilken grad kommunens retningslinjer er fulgt, sa politiadvokat Nina Magnussen Røed ved Sør-Øst politidistrikt til VG.

POLITIADVOKAT: Nina Magnussen Røed opplyser at pleieren og kommunen foreløpig har status som mistenkte. Foto: Frode Hansen

Kommunens retningslinjer for stell av pasienter sier at de ansatte skal forsikre seg om at vannet har riktig temperatur før pasienten heises ned i vannet.

Politiet ønsker ikke å uttale seg om hva etterforskningen har avdekket om dette foreløpig.

Den mistenkte pleieren har så langt vært i ett avhør med politiet. De har også gjennomført avhør av andre ansatte og lederen på institusjonen.

I tillegg til den mistenkte pleieren, har også Færder kommune status som mistenkt i saken.

Rådmann i Færder, Toril Eeg, opplyste til VG lørdag, at pleieren hadde en helgestilling ved omsorgssenteret, hadde helserelatert utdanning og erfaring fra sektoren.

Den aktuelle omsorgsboligen har også tidligere vært i Fylkesmannens søkelys.

Ifølge Rådmann i Færder kommune, Toril Eeg, var dette «for noe tid tilbake».

– Det har vært et tilfelle der det ble vurdert om kommunen ga forsvarlige helsetjenester til en beboer som bodde ved samme omsorgsbolig. Det ble opprettet tilsyn fra fylkesmannen, som konkluderte med at det ikke ble gitt forsvarlige helsetjenester. Resultatet ble at vedkommende ble flyttet til et høyere omsorgsnivå, sa Eeg til VG lørdag.