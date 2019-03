Dommen falt i Oslo tingrett. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

Fembarnsmor dømt for IS-medvirkning

En somalisk asylsøker er dømt til fengsel i to år og ni måneder for å ha deltatt i terrornettverket IS i Syria, melder TV 2.

NTB

Publisert: 04.03.19 10:08







Hun er den første kvinnen som er dømt for IS-deltakelse etter å ha reist fra Norge.

Fembarnsmoren ble pågrepet i Østerrike i november 2017 med 50.000 kroner og et falskt pass. Hun nektet straffskyld på samtlige punkter i tiltalen da rettssaken startet i Oslo tingrett.

– Vi er fornøyde med at straffen er omtrent halvparten av det påtalemyndigheten ville ha. Jeg mener vi har nærmet oss et riktig straffenivå når man først velger å domfelle i denne saken, sier kvinnens forsvarer Steingrim Wolland til TV 2.