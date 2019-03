I ULYKKE: Charlie Dan Lind kommer ikke til å våkne etter at han ble truffet av en trailer 7. januar i år. Foto: PRIVAT

Charlie (22) krasjet med utenlandsk vogntog: Kommer aldri til å våkne opp igjen

TROMSØ (VG) Etter at en trailer med det politiet mener var uegnede dekk krasjet med Charlie Dan Lind, ligger 22-åringen i vegetativ tilstand på sykehuset i Tromsø. Nå krever moren strengere regler for utenlandske vogntog.

Publisert: 14.03.19 04:10







– Nå har jeg skreket så mye og så lenge at jeg bare har blitt tom. Jeg har ikke kapasitet til å være sint, sorgen er så mye større, sier Ramona Lind.

Hun møter VG på Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Litt lenger nede i gangen, ligger sønnen hennes i en sykeseng.

– Han er i vegetativ tilstand. Kroppen lever, men han er ikke ved bevissthet. Det verste som kunne skje, er det som har skjedd. Han skal snart flyttes til et sykehjem på Sortland. Der skal han ligge til naturen ordner opp, forteller hun.

Truffet av trailer

Mandag 7. januar: 22 år gamle Charlie Dan Lind kjører strekningen Sortland Tromsø, som han har gjort de siste tre årene.

Han er på vei hjem fra juleferie hos familien hjemme på Sortland, og har kursen mot Tromsø hvor han studerer jus, har flere jobber, og samboer, skriver iTromsø.

Ved Nordkjosbotn, rundt 70 kilometer unna Tromsø, smeller det.

I motgående kjørefelt kommer en latvisk semitrailer, som ifølge politiet ikke har egnede dekk for det nordnorske vinterføret. Vogntoget får sleng på hengeren, som kommer rett imot Lind og hans Ford Focus.

22-åringen har ingen mulighet til å komme seg unna i tide, og hengeren treffer Linds bil med stor kraft.

Lind sendes til Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han er livstruende skadet.

Samme dag skriver moren Ramona Lind følgende i en Facebook-status:

Gråt i 20 timer

Noen dager etter ulykken beskriver hun sønnens skader til iTromsø: Hovedpulsåren ble skadet ved hjerte, og to av tre lag ble revet bort. Milten hans ble delt i to og lungene kollapset.

– Han har vært livstruende skadd, men det ser ut som han kroppslig er utenfor livsfare. Men hva slags hjerneskader han har fått, vet vi ikke, sa Linds mor til avisen i januar.

Lind ble lagt i kunstig koma, og for få dager siden fikk moren beskjed om at sønnen aldri kom til å våkne igjen.

– Jeg var forberedt på å skulle få den beskjeden, men den dagen legen sa det, så gråt jeg sammenhengende i 20 timer, sier moren.

PÅ SYKEHUSET: Marion Lind, moren til Charlie Dan Lind, møtte VG på sykehuset i Tromsø. Foto: Terje Mortensen

Krever endringer

Midt oppi den endeløse sorgen, har hun «ropt og grått», som hun selv sier, om at reglene må bli strengere for vogntog som kommer over norskegrensen glatte vinterveier.

Innlegget på Facebook, og de mange artiklene i lokalaviser, har skapt stort engasjement. Mens VG snakker med henne, får hun meldinger og telefoner fra personer med støtteerklæringer.

Hun håper at oppropet kan føre til varige endringer, slik at vogntog med uegnede dekk ikke tillates på norske veier.

– Sjåføren brukte 700 meter på å stoppe. Dekkene var lovlige, men uegnet. Det var fullstendig ute av kontroll, sier Lind om dødsulykken.

– Disse ulykkene har vi daglig. Ikke så alvorlig som dette, men vi har daglig ulykker hvor vogntogsjåfører mister kontroll, sier hun.

RESSURS: Ramona Lind forteller at Charlie ville ha blitt en ressurs for samfunnet. Foto: PRIVAT

Krever handling fra minister

Ramona Lind mener det er en nasjonal problemstilling og krever at regjeringen og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) nå tar grep.

I lys av de alvorlige ulykkene med tungbil denne vinteren, ba samferdselsminister Dale (Frp) Statens vegvesen om å styrke kontrollinnsatsen i Nord-Norge. Storkontrollen resulterte i at 86 av 597 kontrollerte vogntog fikk kjøreforbud, bare i løpet av kontrollens fire første dager.

Lind mener at en slik enkeltkontroll ikke er godt nok, men at varige endringer må til. Hun ønsker:

Strengere krav til dekk

Strengere krav til sjåførkompetanse

At vogntog på norske veier bør være treakslet.

Krav om økonomisk ryggdekning ved behov for berging og nødvendige innkjøp i landene de kjører i.

Samferdselsdepartementet kunne ikke besvare VGs henvendelser om saken onsdag kveld.

Men Dale fikk flere spørsmål om dette i spørretimen i Stortinget onsdag, og svarte da blant annet at regjeringen har styrket kontrollen av tunge kjøretøy, blant annet ved hyppigere kontroll av kjetting og dekk ved grenseovergangene, og vurderer å skjerpe kravene til vinterdekk.

Vogntogsjåføren tiltalt

Tirsdag gikk rettssaken mot vogntogsjåføren. Han er tiltalt for uaktsomt kjøring samt for å ha uaktsomt forårsaket betydelig kroppsskade etter at vogntoget han kjørte krasjet med Charlie Dan Lind.

Det var glatt på ulykkesstedet, og politiet konkluderte med at selv om dekkene på vogntoget var lovlige var de ikke egnet for forholdene.

I retten erkjente vogntogsjåføren straffskyld for overtredelse av veitrafikkloven, men nektet derimot skyld etter straffeloven.

Fra tiltalebenken sa 56-åringen at han ikke fikk stoppet før lenge etter ulykken, da hengeren skled over mot midten.

Den litauiske sjåføren kjørte i 88 kilometer i timen da han krasjet med Charlie Dan Lind, men tror ikke ulykken kunne vært unngått om han kjørte saktere.

– Kanskje jeg burde ha ventet med å kjøre frem til været ble bedre. Kanskje jeg kunne ha bremset mer forsiktig da jeg merket tilhengeren begynte å skli. Men jeg vet ikke hva jeg kunne gjort annerledes, sa han ifølge iTromsø.

VENTER: Snart skal sønnen til Ramona Lind bli sendt på sykehjem i hjemkommunen. Foto: Terje Mortensen

Ikke sint på sjåføren

Selv om Ramona Lind ikke ønsker at mannen skal sitte fengslet i årevis, synes hun at påstanden på fire måneders fengsel er altfor lav. Hun mener ikke at det er en straff med såkalte allmennpreventive virkninger.

– Det sender ikke signaler ut av landet om at det får konsekvenser når ting går galt. Folk kommer til å fortsette å kjøre som idioter, sier hun.

Hun er likevel ikke sint på vogntogsjåføren. Hun er derimot sint på myndighetene som ikke har gjort noe med situasjonen.

– Jeg er klar over at folk reagerer på at jeg ikke er mer hevngjerrig, og det kan nok sikkert komme. Per nå tenker jeg bare at det er synd på sjåføren. Han skulle ikke vært i Norge. Han har ikke forutsetninger for å skjønne forholdene. Han kommer fra et annet land. Han tjener 5000 i måneden. Det er sosial dumping.

Traskende rundt i korridorene på sykehuset, gruer Ramona Lind seg til dagen hvor sønnen skal sendes hjem til et sykehjem.

– Det er en ferd som ikke fører med seg annet enn enda mer smerte. Jeg vil jo ha han hjem, men han skulle bli internasjonal toppleder. Og det hadde han blitt, så viljesterk som han var. Det er bare synd å få ham hjem sånn som han er nå, sier Lind.