LETER: Politiet søker mandag på Østtun gravplass etter Trine Frantzen. Foto: Geir Martin Strande, Bergens Tidende

Politiet søker etter Trine Frantzen på gravplass i Bergen

15 år etter at Trine Frantzen (32) forsvant, undersøker politiet om hun kan ligge i en grav på Østtun gravplass i Bergen.

Publisert: 11.03.19 10:37 Oppdatert: 11.03.19 11:02







Mandag morgen er politiet og representanter fra firmaet Cowi på plass på gravplassen. Det var Bergens Tidende som først meldte om søket.

Politiinspektør Tore Salvesen bekrefter overfor VG at det er Frantzen de leter etter. Søket gjennomføres med en såkalt georadar.

– Vi har fått en del opplysninger som tilsier at levninger etter Trine Frantzen kan ligge her. Opplysningene er såpass sikre at vi finner det regningssvarende å gjennomføre søket, sier Salvesen.

32 år gamle Trine Frantzen forsvant fra sitt hjem i Os i mai 2004. To personer ble siktet for drap, deriblant Frantzens samboer, men saken ble henlagt i 2008 på grunn av bevisets stilling. Den ble gjenopptatt i 2012 etter at nye tips kom inn til politiet.

Siden mai 2018 har politiet etterforsket deler av saken på nytt. Det er denne etterforskningen som nå peker politiet i retning Øvsttun gravplass, som ligger like i nærheten der Frantzen sist ble sett.

FORSVANT: Trine Frantzen (32) ble meldt savnet i mai 2004. Da hadde ingen sett henne på flere dager. Foto: Privat

– Det er totalt tolv graver som skal scannes. Bakgrunnen er at dette er graver som var ferske eller nylig åpnet på tidspunktet da Frantzen forsvant, sier Salvesen til VG.

Senest i februar i fjor rapporterte politiet at det var gjennomført flere nye avhør i saken, på bakgrunn av flere tips.

Frantzen var del av et belastet rusmiljø i Bergen, og politiet fikk kritikk for å ha ventet i tre måneder fra kvinnen ble meldt savnet til det ble åpnet drapsetterforskning.