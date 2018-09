OVERRASKET: Jan Tore Sanner (til venstre) i samtale med KrF-leder Knut Arild Hareide i Stortinget ved en tidligere anledning. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Sanner: Historisk linjeskifte fra KrF

INNENRIKS 2018-09-28T15:03:16Z

– Jeg er veldig overrasket over at Knut Arild Hareide vil felle Erna sammen med Ap, SV og Sp, sier Jan Tore Sanner, Høyres nestleder, til VG, etter Hareides linjevalg fredag ettermiddag.



Publisert: 28.09.18 17:03

– Det er i så fall et historisk linjeskifte. fra KrF. Men jeg registrerer også at det er andre i partiet som har et annet syn, så nå får vi avvente prosessen videre, sier Sanner i den første reaksjonen fra regjeringspartiet Høyre.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har varslet at hun vil kommentere Hareides tale senere fredag ettermiddag.

Fått mye igjen

Jan Tore Sanner sier at KrF har fått mye igjen for samarbeidet med de andre borgerlige partiene siden 2013:

– Jeg vil si at KrF har fått tydelig gjennomslag, som lærernorm og løft for bistand, frivillighet og psykisk helse. Og for noen få dager siden inngikk de en avtale om regionreformen som de sa seg godt fornøyd med, sier Sanner.

– Forutsetter du at KrF står ved de politiske avtalene med regjeringspartiene, også om de bytter side og eventuelt feller Solberg-regjeringen?

– Ja det gjør jeg, sier Sanner.

– I Norge er det en tradisjon i alle partier at man står ved inngåtte avtaler.

Tror regionreformen ligger fast

– Gjelder det også regionreformen?

– Ja, jeg legger til grunn at de står ved det vi nylig ble enige om.

– Så det betyr at en eventuell ny regjering ikke vil kunne endre reformen slik Ap og Sp vil?

– Nå får vi ta en ting om gangen og se hva KrF endelig bestemmer seg for. Jeg har stor respekt for at de fortsatt er i prosess, selv om jeg er overrasket over at partilederen vil samarbeide med Ap, som blant annet ønsker å fjerne kontantstøtten som er en av KrFs tydeligste hjertesaker, sier Sanner til VG.