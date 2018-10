METOO-KRITIKK: Kulturminister Trine Skei Grande (V) får på pukkelen for liten satsning på å forebygge seksuell trakassering. Foto: Frode Hansen

Anklages for å være Metoo-bremsekloss

Rødt-sjef Bjørnar Moxnes har saumfart statsbudsjettet etter penger til Metoo-bekjempelse. - Jeg fant knapper og glansbilder.

Etter et år med en lang rekke Metoo-saker i ulike bransjer og ikke minst innen politikken , var det forespeilet at regjeringen ville sette av midler til bekjempelse og forebygging av seksuell trakassering.

– Vi har lett og lett

I slutten av august gikk tre sentrale Venstre-ledere ut i VG og krevde at deres egen regjering skulle sette av Metoo-penger.

De viste til at det var naturlig å legge seg på nivået av midler som er brukt i Sverige, hvor regjeringen blant annet satt av 50 millioner over tre år til å styrke seksualitetsundervisningen.

Kulturminister Trine Skei Grande sa at regjeringen vil måtte komme tilbake med eventuelle budsjett-tiltak når statsbudsjettet ble lagt frem.

– Vi har lett og lett i statsbudsjettet, men finner ingen av de pengene Venstre lovet å kjempe for. Det er ikke spor av de millionene i regjeringens budsjettforslag. Det eneste vi fant var 1,5 millioner kroner til Balansekunst. Det er bra, men ikke nok, sier Moxnes.

Organisasjonen Balansekunst arbeider for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

– Venstre forsøkte å framstå som handlekraftige, men har i praksis vist at de er en bremsekloss i arbeidet mot seksuell trakassering, fastslår han.

– Forventer å få støtte

Han sier Rødt foreslo å øke støtten til frivillige organisasjoner som JURK - Juridisk rådgivning for kvinner - med 30 millioner i partiets forslag til statsbudsjettet i fjor.

Og at de vil forsøke å vinne støtte i budsjettforhandlingene i høst, for at det bevilges penger som kan motvirke seksuell trakassering.

– Vi fikk ikke støtte i fjor, men etter alle Metoo-sakene vi har sett i 2017 og 2018, forventer vi får støtte. Spørsmålet er nå om Erna Solberg og resten av regjeringen vil sette av penger til tiltak mot seksuell trakassering, eller om den enorme bevegelsen som har oppstått, skal avspises med ord og tomme løfter, sier han.

Viser til frivilligheten

Trine Skei Grandes statssekretær, Jan-Christian Kolstø, svarer på vegne av henne:

– Både kulturlivet, idretten, frivilligheten og organisasjonslivet mottar og vil neste år motta flere milliarder over statsbudsjettet og gjennom fordelingen av spillemidlene. Vi har tillit til og forventer at idretten, kulturlivet og frivilligheten har et økt fokus på å forebygge seksuell trakassering sett i lys av metoo-kampanjen. Det handler om kultur og ledelse. I tillegg er det riktig at vi har foreslått 1.5 millioner til Balansekunst som blant annet skal utarbeide utvikle kurs for kulturlivet.