TV 2: Politiet har funnet ID-papirene til savnet WikiLeaks-medarbeider

En fisker plukket tirsdag kveld opp «en flytende gjenstand» fra sjøen mellom Fauske og Rognan. Ifølge TV 2 er det ID-papirene til den savnede Arjen Kamphuis.

Politiet bekreftet onsdag at det var eiendeler som tilhører den savnede nederlenderen som var funnet , men ønsket av hensyn til den pågående etterforskningen ikke å gå ut med hvilke eiendeler det er snakk om.

Ifølge TV 2 er det ID-papirene til nederlenderen som er funnet. Ifølge lokale fiskere kan gjenstandene har blitt ført med havstrømmene et par mil utover fjorden.

To etterforskere fra politiet i Nederland er nå i Bodø for å bistå i etterforskningen. Også Kripos bistår Nordland politidistrikt i den omfattende etterforskningen.

Ingen funn

Siste sikre observasjon av Kamphuis var i Bodø 20. august. Hva som er skjedd siden er ikke klart. Etter at funnet ble gjort tirsdag kveld, er det gjennomført omfattende søk i området der funnet ble gjort uten at det ble gjort nye funn. Det er søkt i store deler av Skjerstadfjorden. Også helikopter har søkt i strandsonen.

Politiet antar nederlenderen tok et lokaltog fra Bodø til Rognan 20. august og at han ankom bestemmelsesstedet klokken 17.29. Hva som er skjedd videre er uklart og politiet ber personer som kan ha sett noe om å melde seg. Det gjelder observasjonen knyttet til denne reisen og til bevegelser i Indre Salten-området 20. august og påfølgende dager.

I forrige uke gikk politiet ut med opplysningen om at nederlenderens mobiltelefon slo inn i Stavanger-området 30. august i rundt 20 minutter . I løpet av denne tiden blir simkortet i telefonen byttet. Et nederlandsk simkort fjernes og erstattes av et tysk, ifølge TV 2. Begge telefonnumrene knyttes til Kamphuis.

WikiLeaks

Det var Kripos som 29. august mottok en henvendelse fra nederlandsk politi om den savnede mannen . Saken ble deretter overført til lokalt politi som altså ba om og fikk bistand.

Kamphuis beskrives som en kollega av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, sikkerhetsekspert og forfatter av en bok om informasjonssikkerhet for journalister.

Politiet holder fortsatt alle muligheter åpne, både at Kamphuis holder seg skjult fordi han vil det, at han har vært utsatt for en ulykke eller at det har tilstøtt ham noe kriminelt, ifølge uttalelser politijurist Trond Lakselvhaug ga Åsted Norge denne uken