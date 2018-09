TV 2-Jesper unngikk tre med et nødskrik

Fotballekspert på TV 2, Jesper Mathisen, hadde flaks da uværet «Knud» tok med seg et tre i Kristiansand sentrum.

Publisert: 21.09.18 17:24 Oppdatert: 21.09.18 18:13

Den tidligere fotballproffen la fredag ut en Instagram-video som viser en stor bjørk, revet opp med roten etter de sterke vindkastene.

– Om det blåser i Kristiansand ? Ja, det gjør det! Dette gikk i bakken syv sekunder etter at jeg kjørte forbi, skriver den tidligere fotballproffen og TV 2-eksperten under videoen.

Til VG forteller Mathisen at han var på kjøretur i 16-tiden i Nedre Lund utenfor Kristiansand sentrum, da treet braste i bakken.

– Jeg kom kjørende, og syv sekunder etter ligger det der, sier Mathisen til VG.

Mathisen parkerte like gjerne bilen og gikk ut for å få beviset på film. Videoen viser at bjørketreet blokkerer hele veien, og så vidt unngikk parkerte biler langs veikanten. Rundt tre meter med røtter og jord er revet opp rundt.

Ifølge Mathisen skal ingen ha blitt skadet etter hendelsen, heller ikke parkerte biler i nærheten.

– Det gikk helt fint. De har allerede begynt arbeidet med å få det fjernet, sier Mathisen, som fortsatt har humøret på plass til tross for dramatikken.

– Det er vanligvis veldig fint vær i Kristiansand, altså. Dette er unormalt, spøker TV2-profilen.

Ekstremværet «Knud» traff kysten av Sør-Norge fredag, og farenivået er hevet til rødt flere steder. Nærmere 40 000 skal være uten strøm i Agder-fylkene. I tillegg til store ødeleggelser har Meteorologisk institutt varslet at det vil være stor fare for at liv går tapt, og folk oppfordres til å holde seg innendørs.

På Twitter skriver politiet i Agder at det er stort vindfang i trær, ettersom løvet fortsatt er på. Politiet skriver at store trær er utsatt, og at Wergelandsparken i Kristiansand sentrum er stengt som følge av dette.

Vegtrafikksentralen opplyser rundt 18.00 at strekningen Lunde - Lonelia på E39 mellom Kristiansand og Mandal er stengt, grunnet flere trær som har falt. Disse skal fjernes.

Uværet skal gradvis bevege seg innover Østlandet utover kvelden.