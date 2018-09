OVERGREP: Mannen ble dømt for seksuelle overgrep mot flere barn, skriver dt.no. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Landslagsutøver dømt til fem års fengsel for seksuelle overgrep

INNENRIKS 2018-09-07T19:36:58Z

Mannen ble i Drammen tinghus dømt for seksuelle overgrep og handlinger mot tre ulike barn.

Publisert: 07.09.18 21:36 Oppdatert: 07.09.18 21:59

Barna er i alderen fire til elleve år, skriver Drammens Tidende , som først omtalte saken.

Mannen dømmes for flere alvorlige seksuelle overgrep mot en fire år gammel jente. I dommen heter det at tiltalte var klar over at 4-åringen var i en veldig sårbar situasjon – og at det tok tid før overgrepene ble avslørt.

Mannen ble også dømt for to tilfeller av seksuell handling mot barn under 16 år, en gutt og en jente, og for besittelse av barneporno. Ifølge dommen ble det funnet 862 animerte tegneseriebilder med overgrep av barn og 10 videofilmer med barneovergrep på hans PC.

Idrettsutøveren, som har vært på landslaget i sin gren, nektet straffskyld. Det tok fire år fra det siste dommeravhøret ble utført, til saken kom opp i retten, påpeker Drammens Tidende.

Aktor og retten mente en straffeutmåling på seks år var riktig, men påpeker samtidig at å la saken ligge så lenge er et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon som utløser krav på kompensasjon. Mannen ble dømt til fengsel i fem år.

– Den lange saksbehandlingstiden har vært en stor belastning for dem. Det oppleves som en hindring for å komme seg videre og legge saken bak seg. Nå håper de at saken kan få sin avslutning med tingrettens dom, sier bistandsadvokat Vibeke Gjone Bille til VG.

Det har ikke lyktes VG å få kontakt med mannens forsvarer fredag kveld.

Mannen må betale oppreisningserstatning til de to fornærmede jentene på 200.000 og 150.000 kroner.