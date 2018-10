DOMFELT EN REKKE GANGER: Marie Madeleine Steen har siden 1990 vært dømt for en rekke bedrageriforhold. Foto: Tore Kristiansen

Norsk seriesvindler bedrageritiltalt i Danmark

INNENRIKS 2018-10-05T08:28:42Z

Den norske svindleren Marie Madeleine Steen (60) er tiltalt for 22 tilfeller av bedrageri av særlig grov karakter i Danmark.

Publisert: 05.10.18 09:23 Oppdatert: 05.10.18 10:28

Steen har sittet varetektsfengslet i Danmark siden 30. juli i år etter at hun ble pågrepet av politiet nord for København.

Ifølge tiltalen har hun flere ganger bodd på ulike bed and breakfast-steder, klostre og herberger flere steder i Danmark, steder hun har reist ifra uten å betale regningen.

Videre mener dansk påtalemyndighet at 60-åringen har lånt penger av flere personer, til tross for at hun ikke hadde evne eller vilje til å betale tilbake. Hun er også tiltalt for tyveri av blant annet et bilde og et kobberstikk.

Saken er berammet i retten i Lyngby på Nordsjælland 17., 19. og 20. desember i år.

VG har i en lang rekke artikler skrevet om hvordan den norsk kvinnen har reist rundt og lurt folk over hele Skandinavia.

Steen fikk sin første dom i 1992, og har siden den gang vært dømt for en rekke bedragerier. En kartlegging VG har gjort viser at hun frem til de nye siktelsene i Danmark har vært dømt for 113 straffbare forhold. De fleste av forholdene er grove bedragerier.

Hun har gjennom årene gått under flere alias, hvor politiet kjenner til 22 av dem. Hun har også byttet navn i Folkeregisteret flere ganger.

Den seneste dommen fikk Steen i Oslo tingrett i mai i fjor, da hun ble idømt fengsel i ett år og 8 måneder for syv grove bedragerier. Ett år ble gjort betinget.

Hun var på prøveløslatelse da forholdet hun nå er siktet for skjedde.